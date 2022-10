RILEGGI LIVE – Youth League, Napoli-Ajax 1-1 (rig.29’Rossi, 87’Hato)

Terminata la partita

93′ Super occasione per il Napoli. Sul corner seguente c’è una mischia, il pallone, dopo che ha sbatte contro Gioielli, arriva ad Acampa che manda la sfera sopra la traversa

92′ Occasione Napoli. Acampa entra in area di rigore, ma il suo cross viene deviato in corner

91′ Tiro-cross di Giannini, su azione da corner, deviazione di Hysaj: pallone che sorvola la traversa

87′ Pareggio dell’Ajax!!! Sponda di Banel per Hato, che entra in area di rigore azzurra, salta un uomo, e batte Turi con un gran conclusione di destro

86′ Ci prova Banel, ma la sua conclusione è strozzata e viene facilmente bloccata da Turi

85′ Cambio nell’Ajax: esce Sarfo ed entra Alders

84′ Ci prova Lettera, su schema da calcio da fermo: pallone altissimo sopra la traversa

82′ Ammonito Lettera per aver allontanato la sfera a gioco fermo

78′ Occasione Napoli. Iaccarino ruba palla, Lettera crossa per Acampa che la mette in mezzo di testa: ma non c’è nessun azzurrino ad appoggiare la sfera in porta

77′ Altro cambio per Frustalupi: Lettera subentra al posto di Boni

75′ Ammonito Marranzino per un calcione ad Henry

69′ Sostituzione nell’Ajax: Viereck sostituto per alcuni problemi fisici da Henry

66′ Ammonito Van Bohemen per aver trattenuto Gioielli

65′ Entrano Acampa e Marranzino ed escono Gningue e Spavone

64′ Break di Boni, che la mette in mezzo ma non trova nessun campo nessun compagno

62′ Tre cambi tra le fila dell’Ajax: Idum-Muzambo, Boerhout e Chahid entrano al posto di Misehoury, Jensen e Kalokoh

58′ Occasione Napoli. Iaccarino, servito da Rossi, va subito vicino al gol con una conclusione che termina di pochissimo a lato

57′ Primi due cambi per Frustalupi: Russo e D’avino escono per fare spazio a Iaccarino e Hysaj

56′ Conclusione di Rossi: respinge De Graff

55′ Break di Hato, che prova il tiro: sfera che si spegne sul fondo

52′ Ci prova Misehoury dal limite dell’area: blocca Turri

48′ Occasione Napoli. Cross basso di Giannini che attraversa tutta l’area piccola dell’Ajax senza, però, trovare nessun compagno di squadra ad impattare sul pallone

46′ Ammonito Viereck per un fallo su Boni

Cominciata la ripresa

In tribuna del Piccolo c’è D’Agostino a vedere i suoi ex compagni della Primaveara

Terminato il primo tempo

48′ Break di Giannini, che serve Rossi. L’attaccante azzurro tira: respinge De Graff

45′ Concessi tre minuti di recupero

44′ Ajax in dieci per l’espulsione di Gorter per doppia ammonizione. Il giovane calciatore dell’Ajax ha rimediato il secondo giallo dopo una dura entrata su Spavone

39′ Super occasione per l’Ajax. Dribbling di Kalokoh su D’Avino, il giocatore dell’Ajax calcia in porta: Pontilo salva sulla linea

36′ Ammonito Barba per aver fermato il pallone con le mani

35′ Incompresione tra Turi e Pontillo che, però, è bravo ad allontanare il pericolo

32′ Ammonito D’Avino per una trattenuta su Sarfo

29′ Goool del Napoli!!!!!! Rossi si presenta sul dischetto e batte De Graff

28′ Rigore per il Napoli per un fallo di Sarfo su Giannini, bravo a saltare il proprio avversario con un pallonetto

26′ Bravo Barba a respingere in scivolata il tiro Banel

23′ Occasione Napoli. Boni lancia Rossi che la mette in mezzo per Russo, il quale prova il tiro: blocca facilmente De Graff

21′ Conclusione di Sarfo dalla lunga distanza: pallone a lato

11′ Occasione Napoli. Russo sbuca sulla sinistra e la mette in mezzo per Rossi che, però, viene anticipato all’ultimo secondo

10′ Kalokoh la mette in mezzo dalla sinistra: colpo di testa di Gorter che termina a lato

6′ Ammonito Gorter

Cominciata la partita

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Turi, 2 Barba, 3 Giannini, 4 Gnigue, 5 Pontillo, 6 D’Avino, 7 Bony, 8 Gioielli, 9 Rossi, 10 Spavone 11 Russo. A disposizione 12 Boffelli, 13 Hysaj, 14 Acampa, 15 Iaccarino, 16 Lettera, 17 De Pasquale, 18 Marranzino Allenatore Frustalupi

Ajax: 1 De Graaf, 2 Sarfo, 3 Viereck, 4 Hato, 5 Van Bohemen, 6 Gorter, 7 Jensen, 8 Agougil, 9 Banel, 10 Misehoury, 11 Kalokoh. A disposizione 12 Reverson, 15 Henry, 16 Chahid, 17 Chourak, 18 Alders, 19 Boerhout 20 Idumbo-Muzambo Allenatore Peereboom

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Youth League tra Napoli e Ajax (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)