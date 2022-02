Lozano, esami mandati allo staff medico azzurro: in giornata tornerà a Napoli

Il Napoli in ansia per Hirving Lozano. Secondo quanto riporta una nota ufficiale della Nazionale messicana, nella giornata di ieri sono stati effettuati degli esami supplementari per valutare l’entità dell’infortunio alla spalla che ha colpito il calciatore del Napoli durante il match contro Panama. Questi stessi esami, come riporta il comunicato, sono stati condivisi con lo staff medico del Napoli. Il calciatore, in queste ore, starebbe tornando nel capoluogo campano dove effettuerà gli esami di rito per valutare i tempi di recupero.