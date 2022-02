Domani rientreranno Koulibaly e Anguissa dopo l’avventura in Coppa d’Africa, ma a Castel Volturno è atteso anche Hirving Lozano, per il quale in casa Napoli c’è un po’ di apprensione. L’esterno messicano ha rimediato una lussazione alla spalla destra in Nazionale nel corso del match contro il Panama. Il giocatore è atteso in città per effettuare alcuni test fisici per capire l’entità dell’infortunio.