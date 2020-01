Manolas a Sky: “Abbiamo dominato contro l’Inter, c’è troppa sfortuna. Demme? Alla squadra serve equilibrio”

Ai microfoni di Sky Sport è tornato sul match di lunedì il difensore del Napoli Kostas Manolas. Ecco le sue parole:

“Viviamo un momento complicatissimo, se ne esce solo vincendo. Ci aspettano delle partite difficili. Sarà durissima battere la Lazio, ma noi ce la metteremo tutta!

Sull’Inter. “Nei primi sette minuti abbiamo avuto ben due occasioni chiare e la palla non è entrata, l’hanno fatto loro quando un nostro giocatore è scivolato e sul tiro hanno preso due pali prima che la palla entrasse dentro: quando vedi queste cose capisci che la fortuna non gira dalla nostra parte. Ci abbiamo messo impegno, abbiamo dato tutto. Abbiamo dominato la partita, ma purtroppo abbiamo subito tre reti su tre azioni e non abbiamo concretizzato i diciotto tiri che abbiamo fatto, dovevamo sfruttare meglio quelle occasioni. Abbiamo fatto una grande gara. Qualcuno vede i risultati e dice che è tutto da buttare, ma non è così. E’ un’annata storta ma dobbiamo rialzarci”.

Sulla Lazio. “Sarà complicatissimo, hanno battuto anche la Juventus. Andremo lì per combattere e vincere. Immobile? Si difende sempre in undici, lui sa fare gol, il suo lavoro lo fa meglio di tutti. Sarà tosta”.

Sulla Champions e la classifica. “Questa partita è lontana! Classifica? 11 punti sono tanti, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro e iniziare a vincere. Vincere aiuta a vincere, ma adesso facciamo buone gare senza riuscirci”.

Il rapporto con Koulibaly. “Certe cose mi fanno sorridere. Quando le cose non vanno bene cercano di dare la colpa a tutti, la danno a me e Kalidou perché ad inizio stagione pensavano che avremmo fatto meglio. La verità è che non avevamo mai giocato insieme, ma in Champions League abbiamo fatto bene”.

Su Gattuso. “Il mister dà l’anima ed è preparato. Il suo lavoro lo si vede in campo, ci stiamo allenando al massimo per uscire da questo momento”.

Su Demme. “Non lo conosco, spero ci possa dare una mano, ci servono giocatori in grado di dare equilibrio”.