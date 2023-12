Mercato Napoli, alla ricerca di un difensore: per gennaio seguiti 8 giocatori

Il Napoli si sta muovendo sul mercato per cercare diportare qualche rinforzo soprattutto in difesa. Sono diversi i nomi che Aurelio De Laurentiis starebbe valutando per la finestra di gennaio. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino:

“Possono tornare a essere valutate le posizione di Max Kilman del Wolverhampton e di Hancko del Feyenoord. In realtà il Napoli era arrivato a offrire 35 milioni per Kilman che poche setti mane fa ha rinnovato fino al 2028. Dunque, c’è anche Marc Guéhidel Cristal Palace che è stato offerto proprio tenendo conto del problema difensivo degli azzurri. Ma sempre in Premier c’è Jakub Kiwior dell’Arsenal che rimane un nome valido. Altro nome è quello di Martin Vitík,classe 2003, difensore ceco dello Sparta Praga. Tra i papabili, anche perché può arrivare in prestito, c’è Eric Dier, ormai completamente ai margini del progetto del Tottenham. Jerome Boateng è tra gli svincolati dopo che il Bayern Monaco non lo ha tenuto ma nella lista dei difensori c’è anche Edmond Faiçal Tapsoba del Bayer Leverkusen e della nazionale del Burkina Faso”.