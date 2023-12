Rinnovo Osimhen, manca un dettaglio: De Laurentiis e Calenda al lavoro

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul rinnovo di Victor Osimhen, apparentemente in fase di chiusura se non per un unico dettaglio:

“E comunque per De Laurentiis c’è un’altra questione che va rapidamente definita: il rinnovo di Osimhen. Calenda, il paziente procuratore del nigeriano, ha il merito di aver perso le staffe poche volte in questi mesi di braccio di ferro per il rinnovo. Il momento più difficile quando ha minacciato di denunciare il Napoli dopo i video su TikTok. Ora l’affare Osimhen è in dirittura d’arrivo: l’ultimo dettaglio sembra quello legato alla definizione della clausola rescissoria che dovrebbe essere di non molto superiore ai 120 milioni di euro. E valida in particolare per la Premier League, che è il campionato dove Osimhen vuole andare a giocare dopo l’Italia. Insomma, i nodi stanno per arrivare al pettine: anche perché per De Laurentiis tutto è fatto ed è stato proprio lui a spiegarlo pochi giorni fa”.