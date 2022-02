Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: Spalletti ricostruisce la squadra

Il Napoli, dopo il discusso pareggio di Cagliari, cerca di riscattarsi subito con la gara di ritorno contro il Barcellona, che vale l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall’1-1 dell’andata, quando al Camp Nou i blaugrana nella ripresa con un rigore trasformato da Ferran Torres pareggiarono il gol di Zielinski.

Il gol in trasferta non ha più il valore speciale del passato, in caso di pareggio si va prima ai supplementari e poi ai rigori. Il Napoli contro il Barcellona vuole ritrovare le sue certezze che ha smarrito a Cagliari quando a causa dell’emergenza ha dovuto trasformare il sistema di gioco. Spalletti ha accettato i duelli uomo contro uomo ma s’aspettava di dribblarli con il palleggio e i movimenti senza palla, il piano-partita non è riuscito e solo il colpo di testa di Osimhen ha evitato la sconfitta.

Spalletti recupera Fabian Ruiz e Osimhen dal primo minuto, c’è anche Insigne che avrà il compito di trascinare il Napoli dopo il forfait di Cagliari. Politano anche ha recuperato dall’infortunio rimediato durante la gara contro l’Inter ma partirà dalla panchina, ritroverà il campo con uno spezzone di gara stasera e probabilmente domenica giocherà titolare contro la Lazio.

In porta ci sarà Meret, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo le scelte sono obbligate. Anguissa e Lobotka sono ancora infortunati, rientreranno contro il Milan e toccherà ancora a Fabian Ruiz e Demme prendere in mano la mediana contro il Barcellona. Si è aggiunta anche l’assenza di Malcuit, out per due-tre settimane. Elmas, protagonista della triangolazione che al Camp Nou ha portato al gol di Zielinski, occuperà la zona destra del tridente dietro da Osimhen. Zielinski agirà tra le linee e Insigne si muoverà sulla sinistra, aiutando anche il centrocampo a sviluppare gioco.

Il Barcellona ritrova Araujo al centro della difesa

Ci sono delle assenze anche in casa Barcellona, su tutti Sergi Roberto e Ansu Fati ma i blaugrana si stanno ritrovando. La cura Xavi sta dando i suoi frutti, domenica al Mestalla contro il Valencia ha dato spettacolo vincendo 4-1. In porta ci sarà Ter Stegen, la linea difensiva sarà composta da Mingueza in vantaggio nel ballottaggio con Dest, Araujo e Piquè agiranno in mezzo alla difesa con Jordi Alba a sinistra. Pedri, De Jong e Busquets dovrebbero muoversi in mezzo al campo, Gavi scalpita ma potrebbe rappresentare una soluzione anche nel tridente offensivo soprattutto a gara in corso.

Il tridente dovrebbe essere lo stesso dell’andata con Adama Traorè, Aubameyang, che si è sbloccato a Valencia, e Ferran Torres con Dembelè pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Ospina, Idasiak, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Mertens, Petagna, Ounas. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piquè, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Adama Traorè, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi