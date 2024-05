Napoli-Bologna, le probabili formazioni: rientra Kvaratskhelia

Non finire fuori dall’Europa è la missione del Napoli nelle ultime tre partite, aggrappandosi almeno alla Conference League ed evitando così di giocare due turni in più di Coppa Italia, uno in programma intorno al 10 agosto. Al Maradona arriva il Bologna del rimpianto Thiago Motta, il primo obiettivo di De Laurentiis per raccogliere l’eredità di Spalletti un anno fa. Ci fu anche un incontro di sei ore ma Thiago Motta preferì rimanere al Bologna e nella prossima stagione dovrebbe guidare la Juventus. Il Bologna è ad un passo dalla storica qualificazione in Champions League, un obiettivo che il Napoli ha ormai fallito sperando di riuscire ad accontentarsi della Conference League. Thiago Motta deve rinunciare agli infortunati Soumaoro e Ferguson. In porta ci sarà Skorupski, protagonista assoluto nell’ultima gara del Bologna contro il Torino. Posch e Kristiansen si muoveranno sulle corsie laterali, Beukema e Lucumi formeranno la coppia centrale di difesa, Freuler agirà davanti alla difesa, Aebischer ed El Azzouzi lo supporteranno con Orsolini e Saelemaekers a sostegno di Zirkzee.

Calzona deve rinunciare a due punti di riferimento della vecchia guardia: Zielinski e Mario Rui. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo ed Olivera si occuperanno delle corsie laterali con Rrahmani e il ritorno di Juan Jesus al centro della difesa. Lobotka agirà da play con Anguissa e Cajuste schierati nel ruolo di interni di centrocampo. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, che ha recuperato dopo l’assenza di Udine per affaticamento, formeranno il tridente offensivo. Raspadori, che ieri sera è diventato anche papà, dovrebbe riuscire ad andare in panchina dopo che oggi ha sostenuto metà allenamento in gruppo.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Mazzocchi, Ostigard, Natan, Traorè, Dendoncker, Ngonge, Simeone, Raspadori, Lindstrom. All. Calzona

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler, El Azzouzi; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. A disp.: Ravaglia, Bagnolini, Ilic, Calafiori, De Silvestri, Corazza, Lykogiannis, Moro, Urbanski, Fabbian, Karlsson, Ndoye, Castro, Odgaard. All. Thiago Motta

A cura di Ciro Troise