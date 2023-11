Napoli-Empoli, le probabili formazioni: Garcia rimanda ancora il turn-over

Il Napoli inaugura la domenica della serie A, affronta nel lunch match l’Empoli in una sfida che con una vittoria potrebbe dare l’aggancio al Milan terzo in classifica dopo il pareggio dei rossoneri a Lecce. Garcia, nonostante il tema della gestione dell’organico sia sempre più calzante, dovrebbe rimandare ancora il turn-over. In porta ci sarà Meret, nella linea difensiva dovrebbe esserci l’unico cambio con Olivera al posto di Mario Rui. A destra ci sarà Di Lorenzo, Rrahmani non andrà in Nazionale per Kosovo-Israele e sarà regolarmente in campo. Lobotka agirà da play, Anguissa e Zielinski lavoreranno da interni di centrocampo a supporto del tridente composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Andreazzoli deve rinunciare a Baldanzi infortunato, propone il 4-3-2-1 con Berisha tra i pali, Ebuehi a destra, Cacace a sinistra e la coppia Ismaijli-Luperto al centro della difesa, Ranocchia è pronto a fare il play con Marin e Maleh interni, Cancellieri e Cambiaghi si muoveranno a supporto di Caputo. L’Empoli è penultimo in classifica, con il peggior attacco ma dal cambio in panchina è in crescita riguardo alla fluidità del gioco e, infatti, è riuscito anche a conquistare una vittoria a sorpresa sul campo della Fiorentina.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Gaetano, Elmas, Lindstrom, Simeone, Zerbin. All. Garcia

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha, Ebuehi, Ismaijli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. All. Andreazzoli

A cura di Ciro Troise