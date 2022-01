Napoli-Fiorentina 2-5, azzurri fuori dalla Coppa Italia: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli crolla ai supplementari contro la Fiorentina, saluta la Coppa Italia, a Bergamo contro l’Atalanta ai quarti ci giocherà la Viola intorno al 9 febbraio. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Fa una parata su Vlahovic, poi intorno al 33′ inizia ad accusare dei fastidi muscolari ed esce all’intervallo per un risentimento al polpaccio. (Dal 46′ Meret 6: Sul gol di Biraghi, che cambia la partita, può far meglio, la traiettoria s’insacca sul suo palo)

DI LORENZO 6: Consuma tutte le energie a disposizione, cerca d’occuparsi di entrambe le fasi di gioco ma rispetto ad altre gare ha un calo di lucidità riguardo a certe scelte.

TUANZEBE 5: Si fa beffare da Vlahovic in occasione del gol dello 0-1, per cultura calcistica tende a cercare l’anticipo e in quella situazione, invece, deve seguirlo una volta che il centravanti della Fiorentina gli ha preso il tempo. Diventa poi un po’ timido in certe scelte, anche nell’impostazione del gioco.

RRAHMANI 5: Commette un fallo su Nico Gonzalez tanto inutile quanto dannoso, su quella situazione la Fiorentina trova il gol che cambia la partita. In quell’occasione viene anche ammonito, nel finale molla, è lui a tenere in gioco Maleh sul gol del 2-5.

GHOULAM 5,5: È alla terza partita da titolare consecutiva, nessuno se l’aspettava che potesse reggere il ritmo. Una partita in chiaroscuro, sull’azione del primo gol va a vuoto su Nico Gonzalez che poi inventa un cambio di gioco per Saponara. Inventa un cross bellissimo nell’occasione in cui Demme trova la risposta di Terracciano. (Dall’85’ Malcuit 6,5: Entra bene, con lo spirito giusto considerando che non aveva neanche un allenamento con i compagni. Realizza il cross che porta al gol di Petagna al 95′)

DEMME 6: Qualche errore nel palleggio ma tanto dinamismo, lavoro nell’interdizione del gioco e anche l’inserimento che senza la parata di Terracciano poteva cambiare la partita. (Dal 64′ Fabian Ruiz 5: Doveva aiutare la squadra a costruire gioco e, invece, rimedia due ammonizioni. La seconda inevitabile per il fallo su Torreira, necessario per spezzare la ripartenza della Viola. Si sacrifica per il Napoli aiutato anche dall’errore di Ayroldi nel non concedere il vantaggio, la prima era da evitare)

LOBOTKA 6,5: Finchè ce l’ha fatta con le energie, è stato tra i migliori in campo. Ha impostato con qualità, fatto bene il pressing, recuperato palloni. (Dal 91′ Cioffi 5,5: Spalletti lo manda in campo per tentare il tutto per tutto, il rammarico è per l’assist a Petagna all’inizio del primo tempo supplementare, se lo fa bene manda il centravanti azzurro verso la porta avversaria. Certamente chiedere a Cioffi di salvare la patria è troppo, è apprezzabile il sacrificio nella fase di non possesso, caratterizzato anche da alcuni interventi difensivi)

POLITANO 5,5: Tanta energia ma ancora un’altra serata in cui con le scelte in fase offensiva doveva far meglio, soprattutto nel primo tempo e, invece, viene meno nell’ultimo passaggio o nella conclusione. (Dal 64′ Lozano 4,5: Considerando che non aveva neanche un allenamento con i compagni, è entrato abbastanza bene in campo, Spalletti ad un certo punto lo sposta a sinistra e colpisce il palo. Rovina la sua prova con un’espulsione inaccettabile, controlla male il pallone e commette un’entrata col piede a martello sulla caviglia di Nico Gonzalez. Il suo cartellino rosso ha rovinato il Napoli sia in quel momento che ai supplementari)

MERTENS 6: Inventa un gran gol, una traiettoria magica che porta il Napoli sull’1-1. Giocando sempre ogni tre giorni, non ha la benzina delle serate più esaltanti e tra le linee solo a tratti riesce a proporsi per la gestione della palla.

ELMAS 5: Parte bene nella concezione del gioco, attaccando gli spazi, lavoro fondamentale contro la Fiorentina che gioca con la linea alta. Nelle scelte è poco lucido, basta pensare al tiro sul primo palo respinto da Dragowski nel primo tempo.

PETAGNA 6,5: Fa il gol che porta la partita ai supplementari e anche sulla rete dell’1-1 incide combattendo sul pallone, poi Mertens sfrutta il rimpallo e inventa una traiettoria fantastica. Nella ripresa la sua fisicità viene sfruttata poco, si doveva cercare di più il cross per sfruttare la sua capacità di riempire l’area di rigore.

SPALLETTI 5: È la settima sconfitta stagionale anche se arrivata ai supplementari, sono troppe. Il Napoli fa fatica a far gol anche in superiorità numerica, paga il conto salato dell’emergenza, delle assenze ma si può far meglio in tante situazioni, a sfruttare il vantaggio di essere in undici contro dieci o nel secondo tempo supplementare. Il cambio Petagna-Juan Jesus ha tolto un riferimento per cercare di provare a tenere ogni tanto la Fiorentina lontana dall’area del Napoli.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina (46′ Meret); Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam (85′ Malcuit); Demme (64′ Fabian Ruiz), Lobotka (90′ + 1 Cioffi); Politano (64′ Lozano), Mertens, Elmas; Petagna (94′ Juan Jesus). A disp: Idasiak, Costanzo, Zanoli, Vergara. All.: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-3-3) – Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic (91′ Igor), Biraghi, Castrovilli (89′ Bonaventura), Torreira, Duncan (45′ + 4 Terracciano), Gonzalez (89′ Ikonè), Vlahovic (73′ Piatek), Saponara (46′ Maleh). A disp: Rosati, Terzic, Odriozola, Pulgar, Callejon, Kokorin. All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta)

Marcatori: 41′ Vlahovic (F), 44′ Mertens (N), 57′ Biraghi (F), 90′ + 5 Petagna (N), 105′ + 1 Venuti (F), 108′ Piatek (F), 119′ Maleh (F)

Ammoniti: Rrahmani, Fabian Ruiz, Lozano, Tuanzebe (N) Duncan, Castrovilli (F)

Espulsi: al 45′ + 2 Dragowski (F), al 84′ Lozano (N) al 90′ + 4 Fabian Ruiz (N).

Dal nostro inviato Ciro Troise