Napoli, Formisano: “Domani cancelli aperti dalle 14, ma i tifosi devono anticiparsi il più possibile”

Intervenuto in esclusiva sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli, l’Head of Operations Alessandro Formisano ha fornito alcune note tecniche e non solo in vista del big-match di domani contro la Juventus: “

I cancelli contro la Juve domani apriranno alle ore 14. La collaborazione dei tifosi è strategica. Ho osservato l’afflusso dei tifosi contro il Benevento. Fino alle 19.30 non c’era nessuno, poi alle 20 c’è stato grande afflusso. E’ fondamentale anticiparsi. Per noi aprire i cancelli alle 14 è un grande sacrificio, non economico ma organizzativo. Chiediamo ai tifosi di anticiparsi il più possibile.

In questi giorni ricorre il triste ricordo dell’attacco alle Torri Gemelle negli Stati Uniti. Chi oggi ha 25 anni e prende un aereo sa che non può portare con sé diverse cose. Ai nostri tempi queste cose si potevano fare, ma così come l’11 settembre, anche il Covid ha cambiato le nostre abitudini. Per cui bisogna anticiparsi, serve collaborazione.

Nella fase del pre-filtraggio, nella parte esterna del stadio, c’è il controllo della temperatura. Ne abbiamo ordinati 80 di termo-scanner, veloci ed efficienti. C’è anche il controllo del Green Pass oltre a quello della temperatura. Il Green Pass è l’unico strumento per entrare allo stadio. La norma prevede che i tifosi abbiano doppia vaccinazione o tampone negativo entro 2 giorni dall’evento. Tuttavia non basta il tampone negativo, l’unico strumento è il Green Pass. I tifosi devono andare sull’applicazione e scaricarlo.

Quello che noi abbiamo fatto è stato chiedere a TicketOne di fare da ponte con le autorità. Il Green Pass molte volte ce l’hanno stampato o scaricato sul telefono. Molti l’hanno piegato talmente tante volte quello cartaceo da non essere più leggibile. Tutto questo è evidente che aumenta i tempi d’attesa e le file. Domani alle 14 faremo una diretta Facebook con i varchi aperti. Documenteremo tutti gli sforzi che stiamo facendo. Pensare che sia solo responsabilità del club è oggettivamente non giusto.

Ci siamo anche resi conto che alcuni smartphone avevano una prestazione ottimale e altri no. Abbiamo presi 60 smartphone di una generazione pensata allo smarcamento dei biglietti per verificare al meglio tutti i dati. Tutto ciò per eliminare tutte le problematiche di carattere tecnico. Stiamo ultimando delle pratiche, con la supervisione delle autorità, affinché in futuro si potranno avere più varchi. Non escludo la possibilità di avere già domani varchi aggiuntivi per facilitare l’afflusso. Il Napoli non centra niente con le multe comminate ai tifosi in occasione della gara con il Venezia“.