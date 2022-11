Napoli, i rinnovi: raddoppio d’ingaggio per Kvara e clausola cancellata per Kim

Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae sono vicini al rinnovo col Napoli. Il club azzurro vuole blindare i due pilastri e mettersi al riparo da eventuali clausole. Giovanni Scotto è intervenuto ai microfoni di TMW analizzando la situazione. Ecco le sue parole:

“Per quanto riguarda Kim si proverà a eliminare la clausola, accordandosi sulla parola sul liberarlo comunque eventualmente dal 2024 se dovesse desiderarlo. Il Napoli proverà ad alzare la somma, ma è una prospettiva difficile.

Dopo il 1 luglio rinnoverà per un altro anno anche Kvaratskhelia: dovrebbe avere un ingaggio come minimo raddoppiato, ma per lui sono pronti anche premi più sostanziosi, immediati e retroattivi (oggi non previsti nell’attuale contratto) che la società dovrebbe elargire al termine della stagione, ma forse anche prima. Mi risulta che l’entourage del giocatore stia premendo da tempo per ottenere subito queste gratificazioni e adeguare l’ingaggi. Per quanto riguarda Spalletti, De Laurentiis farà scattare l’opzione univoca per allungare il contratto dell’allenatore al 2024 alle stesse cifre attuali, ossia 2.8 milioni a stagione. Mossa che non richiede contrattazione, in quanto già accettata e sottoscritta dall’allenatore nell’estate del 2021″.