GdS, Napoli: nel mirino Adama Traorè e Luiz Henrique

Il mercato di gennaio non dovrebbe riservare articolari sorprese al Napoli, che si sta concentrando sui rinnovi per blindare le colonne azzurre. Occhi puntati, quindi, sul mercato estivo, nel quale il ds Giuntoli dovrà fronteggiare diverse situazioni “scomode” (le richieste per Osimhen, ad esempio).

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione azzurra, concentrandosi sugli esterni d’attacco, forse l’unico vero ruolo che manca di sostituti. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“Gli esterni offensivi Luiz Henrique e Adama Traoré scaldano i sogni dei tifosi azzurri visto che Cristiano Giuntoli li ha messi in cima alla sua lista per rinforzare l’attacco di Spalletti che sta facendo faville.

Un vero e proprio sostituto di Kvaratskhelia, ad esempio, in rosa al momento non c’è, nel senso che Elmas e Raspadori – che si alternano a sinistra quando manca il georgiano – hanno caratteristiche diverse dall’ex Dinamo Batumi. Luiz Henrique André Rosa da Silva può vantare invece una tecnica in velocità per certi aspetti simile a quella di Kvaratskhelia ed eventualmente potrebbe anche farne le veci, nonostante al momento sia da considerare essenzialmente un’ala destra visto che è lì che viene impiegato nel Betis Siviglia

Generalmente parte a destra anche Adama Traoré, prodotto della cantera del Barcellona ora in forza al Wolverhampton. Con i blaugrana ha sfidato il Napoli in Europa League a febbraio e da allora è tornato nelle mire di Giuntoli (che lo aveva già corteggiato in passato). Traoré ha potenza fisica e forza esplosiva ma anche corsa e “gamba”, tutte caratteristiche che servono – eccome se servono – per essere protagonisti in questo Napoli. Per di più ha il contratto in scadenza nel 2023 e quindi diventa un bocconcino ancor più appetibile perché “aggredibile” a parametro zero”.