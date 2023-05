Napoli-Inter: Spalletti con i titolarissimi, le probabili formazioni

Il Napoli affronterà l’Inter nel terzultimo atto di questo campionato, gli azzurri hanno la motivazione di vendicare la sconfitta dell’andata, continuare in modo brillante il proprio campionato, ripartire dopo la sconfitta di Monza. Spalletti rimanderà le rotazioni e lo spazio a chi ha giocato poco per le sfide contro il Bologna e la Sampdoria. Tornano i titolarissimi, ha recuperato anche Kvaratskhelia dalla contusione rimediata giovedì in allenamento.

Rientra anche Mario Rui tra i convocati dopo circa un mese di stop per infortunio ma partirà dalla panchina. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo e Olivera saranno gli esterni, Rrahmani e Kim formeranno la coppia centrale. Lobotka sarà il play con Anguissa e Zielinski al suo fianco. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia comporranno il tridente offensivo.

L’Inter farà dei cambi in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì e degli altri impegni a breve scadenza ma comunque ha il fuoco sacro d’arrivare tra le prime quattro sul campo. Il Milan, battendo la Sampdoria, si è portato a -2 dall’Inter. Qualche rotazione ci sarà: in porta toccherà ad Onana, D’Ambrosio, De Vrij e Acerbi agiranno in difesa, Bellanova e Gosens saranno gli esterni, Barella, Brozovic e Gagliardini comporranno la mediana a supporto della coppia d’attacco formata da Lukaku e Correa.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera: Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Ndombele, Demme, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone, Elmas. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. S. Inzaghi

A cura di Ciro Troise