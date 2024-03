C’è grande attesa per Napoli-Juve, la sfida delle sfide e questa sera andrà in scena al Maradona un incontro che potrà cambiare in parte la stagione azzurra. Anche per questo è ufficiale il sold-out per Napoli-Juve, tutto esaurito e neanche un posto in tribuna.

Gli azzurri con una vittoria potrebbe tornare in piena corsa per un posto nelle coppe europee.