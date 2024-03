Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Calzona pensa a due cambi rispetto al Mapei

Il Napoli è ad una svolta della stagione: dare continuità ai progressi visti al Mapei Stadium, battere per la prima volta una big in casa al Maradona in questo campionato oppure rendere la goleada di Reggio Emilia un’altra parentesi illusoria di questa stagione, come le svolte che sembravano materializzarsi prima a Verona con Garcia e poi a Bergamo con Mazzarri.

Calzona deve rinunciare a Ngonge, che dovrebbe rientrare venerdì contro il Torino, e a Cajuste che punta al recupero per la trasferta di Barcellona. I due cambi rispetto alla formazione del Mapei Stadium riguardano la linea difensiva: Juan Jesus per Ostigard e Olivera per Mario Rui. A centrocampo Traorè sembra in vantaggio nel duello per una maglia con Zielinski, non dovrebbero esserci novità riguardo al tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Allegri deve rinunciare a Rabiot e McKennie infortunati ma recupera Chiesa e Danilo anche se è difficile che entrambi possano partire dal primo minuto. La Juventus giocherà con il 3-5-2, in porta ci sarà Szczesny, Gatti, Bremer e Rugani dovrebbero agire in difesa con Cambiaso a destra e Kostic sulla fascia sinistra. Vlahovic e Chiesa sono pronti a guidare l’attacco, con Milik e Yildiz come alternative.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Mazzocchi, Ostigard, Natan, Mario Rui, Lindstrom, Raspadori, Simeone. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. A disp,: Pinsoglio, Daffara, Danilo, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Weah, Nonge, Iling Jr. All. Allegri

A cura di Ciro Troise