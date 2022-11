Napoli, la superiorità è netta: i numeri del primato

Il primato in classifica del Napoli non è soltanto una questione di punti, ma di una superiorità netta rispetto alle altre squadre.

SportMediaset riporta una serie di dati che testimoniano la leadership azzurra:

“Il Napoli è prima come possesso palla (seguita da Fiorentina e Monza), come gol realizzati (37 contro i 34 dell’Inter e i 29 del Milan), numero di assist “di squadra” (31 contro i 23 e i 22 di Inter e Milan) e tiri (272 contro i 251 e 236 di Milan e Inter). La capolista, poi, primeggia tanto nel computo dei punti fatti in casa (22 in otto partite, davanti a Milan, Juve e Inter) quanto in quelli fatti in trasferta (19 in sette partite).

Il Napoli ha segnato più di tutte le avversarie: in fatto di gol subiti ha invece la terza miglior difesa, 12 reti incassate contro le 7 della Juve e le 11 della Lazio (seguono Roma con 14, Milan e Atalanta con 15 e lontana l’Inter con 22 gol presi). Di gran lunga migliore rispetto a quella delle avversarie è però la differenza reti: un più 25 rispetto al più 17 della Juve, al più 15 della Lazio, al più 14 del MIlan, al più 12 dell’Inter e al più 7 dell’Atalanta.

Last but non least, il Napoli è la sola squadra a non aver mai perso(2 i ko per Juve e Milan, 3 per Lazio e Udinese, 4 per Atalanta e Roma, 5 per l’Inter)”.