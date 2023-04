Napoli-Milan, le probabili formazioni: Spalletti sceglie Mario Rui, Politano e Simeone

Il Napoli torna in campo dopo la sosta, aveva salutato il campionato con un esaltante poker sul campo del Torino. Arriva il Milan campione d’Italia in una sfida che può celebrare il passaggio di consegne considerando l’ampio vantaggio degli azzurri sulle inseguitrici. C’è ancora da lavorare come sottolinea Spalletti ma questa partita ha un peso specifico anche emotivo importante. Mancherà Osimhen, fermato da una lesione distrattiva all’adduttore sinistro al rientro dagli impegni della Nazionale. Punta al rientro in Champions League, nella gara d’andata della doppia sfida contro il Milan perchè quella di domani sera in campionato è soltanto il primo atto di un triplice confronto.

Spalletti al suo posto schiererà il Cholito Simeone, per la prima volta titolare in campionato mentre è già accaduto in Champions League e Coppa Italia. Ha recuperato anche Raspadori ma non è al massimo della condizione e partirà dalla panchina. Il Napoli adotterà il consueto 4-3-3, in porta ci sarà Meret dotato di maschera protettiva dopo uno scontro avuto nella gara di Torino. La linea difensiva vedrà in campo Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Lobotka sarà il play con Anguissa e Zielinski al suo fianco. Politano è in vantaggio nel duello con Lozano, Simeone guiderà l’attacco con Kvaratskhelia pronto ad illuminare la scena da sinistra.

Il Milan anche deve fronteggiare alcune assenze: Kalulu nel reparto difensivo, Messias sulla fascia destra e Ibrahimovic in attacco. In porta ci sarà Maignan, Pioli dovrebbe tornare alla difesa a quattro, al 4-2-3-1 con Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez, Tonali e Bennacer agiranno in mezzo al campo, Brahim Diaz dovrebbe partire da destra con Krunic primo riferimento nel schermare Lobotka e Leao che tornerà nella sua zona ideale, a sinistra nel tridente. Il centravanti sarà Giroud, uno dei migliori uomini del Milan per continuità di rendimento.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Elmas, Gaetano, Ndombele, Lozano, Raspadori, Zerbin. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

A cura di Ciro Troise