Primavera 1, Napoli-Torino: le probabili formazioni

C’è stata la sosta anche per la Primavera del Napoli che si è fermata col sorriso in virtù della doppia vittoria consecutiva contro Cagliari e Bologna. A Cercola arriva il Torino quarto in classifica (calcio d’inizio alle 11, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it), in piena zona play-off. I granata non sono in un momento straordinario, nelle ultime cinque gare hanno vinto solo il derby contro la Juventus rimediando una sconfitta contro l’Inter e tre pareggi contro Roma, Cesena e Verona. Scurto, che è stato vicino anche alla panchina della Primavera azzurra proprio quando il Napoli optò per Frustalupi, propone il 4-4-2.

In porta ci sarà Passador, Dembele e Antolini saranno gli esterni bassi con Dellavalle e Nguessan al centro della difesa. Ciammaglichella, un giocatore classe ‘2005 molto promettente, partirà da destra con Weidmann a sinistra, in mezzo al campo si muoveranno Ruszel e Ruiz. Le due punte saranno Dell’Aquila e Nije.

Il Napoli recupera Iaccarino che manca dalla sfida contro il Milan dello scorso 6 gennaio, quindi da quasi tre mesi. Il sistema di gioco sarà il 3-5-1-1. In porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e Obaretin formeranno la difesa a tre, Marchisano e Acampa agiranno sulle corsie laterali, Gioielli, Alastuey e Iaccarino lavoreranno in mezzo al campo con Spavone che si muoverà a ridosso del centravanti Pesce. Rossi, Sahli e Koffi rappresentano le principali armi a disposizione per Frustalupi a gara in corso.

È una partita molto importante per il Napoli nella battaglia per la salvezza. I risultati di oggi non sono stati esaltanti: le vittorie del Verona contro il Roma e dell’Atalanta sul campo della Fiorentina complicano la vita agli azzurrini mentre è positivo il pareggio tra Sampdoria e Cagliari.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-1-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin: Marchisano, Gioielli, Alastuey, Iaccarino, Acampa; Spavone; Pesce. A disp.: Turi, Pellino, Sequino, Giannini, Boni, Bonavita, Lamine, Nosegbe, Koffi, Mutanda Kasongo, Russo, Marranzino, Rossi, Sahli. All. Frustalupi

TORINO (4-4-2): Passador; Dembele, Dellavalle, Nguessan, Antolini; Ciammaglichella, Ruszel, Ruiz, Weidmann; Dell’Aquila, Nije. All. Scurto

A cura di Ciro Troise