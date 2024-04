Napoli Primavera, Tedesco ad IamNaples.it: “Felici per aver raggiunto i play-off, ma non abbiamo ancora fatto nulla”

Ecco le dichiarazioni di Andrea Tedesco ad IamNaple.it dopo il pareggio del Napoli Primavera contro il Benevento (Clicca qui per il live):

“Play-off? I ragazzi sono stati bravi a raggiungere questo primo traguardo. Siamo contenti a metà, perché nella prima parte della gara meritavamo il successo. Il Benevento è stato poi bravo a pareggiare. I ragazzi hanno dimostrato di poter fare questo tipo di partite. Adesso è importante difendere il terzo posto, visto che permette di giocare in casa il quarto di finale. I ragazzi hanno capito come si gioca un finale, considerando che la gara di oggi aveva questo sapore. E’ stata tirata fino alla fine. Abbiamo raggiunto un piccolo traguardo, ma non è ancora nulla. Il caldo è un fattore importante da qualche partita a questa parte. Abbiamo cinque cambi a disposizione ed ultimamente ci hanno dato una grossa mano, perché chi subentra dalla panchina sta dimostrando la voglia di essere protagonisti. Non è facile subentrare quando si subisce il gol del pareggio. Abbiamo avuto anche un paio di occasioni per vincere, siamo contenti. Dobbiamo capire che dobbiamo essere bravi a sfruttare le opportunità che abbiamo e che ci saranno. I ragazzi devono capire l’importanza del gruppo, il contributo di ognuno rafforza tutta la squadra. Difendere il terzo posto nelle ultime tre partite? Sarebbe importante, visto che così i ragazzi avrebbero vicino le proprie famiglie che sono state le nostre compagne di viaggio. Queste partite vanno affrontate una alla volta, anche perché sono due gare contro due avversarie dirette. Dobbiamo guardare il nostro percorso, a prescindere da chi abbiamo di fronte. Dobbiamo guardarci dentro e capire che il compagno ci può sempre dare un qualcosa. Dobbiamo metterer davanti le nostre ambizioni, per migliorare. Ognuno di noi deve rendersi conto che è più importante guardarsi dentro che guardare chi c’è all’esterno del nostro nucleo”.

Non bisogna mollare nulla. I ragazzi non hanno mollato nulla neanche oggi, soprattutto Peluso che, nonostante un lutto familiare, ha voluto comunque dare una mano. Ha fatto un’ottima partita, così come tutti quanti. Noi vogliamo questa determinazione, al di là del contributo tecnico”.