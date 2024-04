Napoli-Roma 2-2, le pagelle di Iamnaples: Lobotka ispira, Anguissa spreca. Osimhen sempre sugli scudi

Un buon Napoli non va oltre il 2 a 2 al Maradona contro la Roma. Gli azzurri appaiono in ripresa rispetto alle ultime gare, ma evidenziano ancora limiti difensivi e vengono ripresi nel finale. Ecco le pagelle di Iamnaples.it:

MERET = 6 Si fa trovare pronto in un paio di occasioni, è incolpevole sui gol e non può molto nonostante le amnesie difensive del reparto. Prestazione sufficiente.

Di Lorenzo = 5.5 Rispetto alle ultime prove appare in ripresa, dà spinta sulla fascia e si alterna bene con Politano, arrivando anche alla conclusione. Ancora difficoltà nella fase difensiva e nel finale sale in ritardo per fare fuorigioco concedendo cosi il gol di Abraham.

Rrahmani = 6 Buona prestazione, Amir è bravo a chiudere in più occasioni su Dybala ed è molto preciso.

Juan Jesus = 5 Nel primo tempo sembra quello della scorsa stagione, molto attento e bravo a disimpegnarsi anche nei momenti di difficoltà. Nella ripresa però commette ancora un errore grave, è disattento e fa un fallo da rigore piuttosto ingenuo.

Olivera = 6.5 Bravo sulla fase difensiva, nessun problema. Potrebbe fare qualcosa in più sulla fase offensiva ma è fortunato con la deviazione vincente che gli regala il gol.

Lobotka = 6,5 Ottima prova del centrocampista slovacco che regala dinamismo e qualità in mezzo al campo, sembra quello dello scorso anno. Ottime verticalizzazioni e precisione.

Cajuste = 5.5 In ripresa rispetto alle ultime uscite (quando chiamato in causa), ci prova anche ad inserirsi ma alla fine è troppo poco. Sia in fase difensiva che offensiva. (69′ Traore S.V Troppo poco per essere giudicato, esce nel finale per un problema fisico. 88′ Ostigard S.V Entra sul corner dove subisce il gol ma non ha colpe. Poco per essere giudicato).

Anguissa = 5.5 A centrocampo ha un ottimo impatto, vince diversi duelli e sembra a tratti il calciatore della scorsa stagione. Nel primo tempo però grave errore davanti alla porta, poteva fare tutto tranne quello.

Politano = 6.5 L’azzurro ci prova a più riprese, è come sempre uno dei più attivi e sulla fascia crea diversi pericoli. Sfortunato anche in un paio di occasioni (Dal 68′ Ngonge 6 Ci prova entrando in campo, ma è fin troppo impreciso. Poteva fare qualcosa meglio.

Osimhen = 7 Quando parte in velocità è immarcabile, è sfortunato davanti alla porta con Svilar, ma è un costante pericolo e dal dischetto è letale. Sempre decisivo per la squadra azzurra.

Kvaratskhelia = 5.5 Va a lampi, alterna belle giocate a minuti di silenzio totale e questo lo differenzia rispetto all’uomo spettacolare della scorsa stagione. E’ sfortunato in qualche occasione, ma dall’MVP della scorsa stagione ci si aspetta assolutamente di più (Dall’81’ Raspadori S.V Troppo poco per essere giudicato).

All. Calzona = 6 La reazione c’è stata e il Napoli ha giocato una delle migliori gare della stagione. I problemi difensivi restano e in fin dei conti la Roma con 3 tiri in porta ha fatto 2 gol. Una situazione da limare, la serie di gare con gol subiti consecutivamente è ormai impressionante.