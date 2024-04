De Rossi a Sky: “Il pari non è da buttare, ma volevo un altro match. Si è sentita l’assenza di Paredes”

Nel post partita di Napoli-Roma Daniele De Rossi ha parlato così a Sky Sport:

“Il pareggio non è un risultato da buttare a Napoli, ma non è la partita che volevamo. Il Napoli è molto forte, noi dovevamo essere più puliti con la palla. Un po’ meglio nel secondo tempo, ma bisogna fare meglio e ritrovare le forze per giovedì contro una squadra che gioca bene”.

Subentrata la stanchezza fisica e nervosa?

“Non lo so. Questa è una rosa costruita con non molti palleggiatori e quando non c’è Paredes si sente. Abbiamo fatto bene anche quando non c’è lui, bisogna fare meglio e a stanchezza a fine anno ce l’hanno un po’ tutti. Se pensiamo che siamo stanchi, non faremo bene nel finale di stagione. N’Dicka? “Al di là dell’assist, ha marcato tutta la partita un attaccante da 150 milioni spesso riuscendoci. Contento per il gol di Abraham, ne avevamo bisogno”, la chiosa finale.