Il Napoli incassa una brutta sconfitta al Maradona contro lo Spartak Mosca, un risultato che cambia gli equilibri del girone considerando anche l’1-0 subito dal Leicester a Varsavia. Gli azzurri erano in controllo della gara, l’espulsione di Mario Rui ha cambiato la partita in uno stadio dominato dai tifosi russi, il Maradona senza il calore del tifo organizzato è un teatro e anche questa situazione ambientale incide in una gara del genere. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Sui gol può farci poco, prova a dare il suo contributo nel presidio dell’area di rigore, finchè il Napoli era in controllo la prestazione è stata tranquilla.

DI LORENZO 6,5: Sbanda sul gol del 2-1, complice una palla persa nella propria metà campo dal Napoli, in dieci uomini è una situazione che può essere letale e, infatti, così è stato. Anguissa e Fabian Ruiz fanno fatica a gestirlo e Di Lorenzo viene beffato. In tante situazioni anche a sinistra è stato decisivo nella sua area salvando situazioni molto pericolose. Ispira il gol di Osimhen in pieno recupero.

MANOLAS 5: Rischia tanto quando abbatte l’avversario nel secondo tempo, ci sarebbe un’espulsione per Ponce ai suoi danni, aveva segnato il gol del 2-1 annullato per un leggero fuorigioco. La tenuta difensiva non è convincente, è spesso fuori tempo, in dieci contro undici ci sarebbe bisogno di essere perfetti nella gestione delle situazioni sia in costruzione che negli uno contro uno e non è così.

KOULIBALY 5,5: Stasera anche il comandante è venuto meno, vince dei duelli ma spesso non è lucido, il terzo gol nasce da una sua palla persa, a questi livelli in dieci contro undici certi errori vanno evitati. Anche il giallo per proteste andava evitato, il suo compito è placare gli animi in quella situazione.

MARIO RUI 4: Aveva iniziato bene la partita, servendo anche un cross perfetto per l’occasione di Di Lorenzo. Commette la sciocchezza che trasforma la gara, non c’era alcun bisogno di entrare in maniera così dura, con il piede a martello su Moses.

ELMAS 5,5: Segna il gol del vantaggio azzurro, complessivamente la sua prestazione è discreta, cerca di lavorare sulla catena di sinistra, gli manca un po’ di qualità nella conduzione del gioco. (Dall’82’ Ounas s.v.: Un quarto d’ora di partita considerando anche il recupero, troppo poco per meritare un voto. Di positivo c’è che il gol di Osimhen nasce sulla sua catena con Di Lorenzo e Anguissa)

FABIAN RUIZ 6: Uno dei migliori, commette qualche errore anche lui ma è uno dei pochi ad accorciare il campo, abbassarsi in maniera pulita per la costruzione del gioco.

ZIELINSKI 5,5: Spreca una palla-gol che grida vendetta, con il 2-0 in dieci contro undici avrebbe placato lo spirito di reazione dello Spartak Mosca. Riesce a produrre qualche spunto nelle transizioni ma è troppo poco per un giocatore del suo livello tecnico. (Dal 46′ Anguissa 5,5: Stasera commette qualche errore anche lui, da una palla persa in collaborazione Anguissa-Fabian nasce il gol del 2-1. In altre situazioni anche in fase offensiva si poteva lavorare con più qualità)

POLITANO 5: Nella risalita del campo commette qualche errore tecnico di troppo, nel primo quarto d’ora della ripresa in un momento complicato perde qualche pallone nella propria metà campo. (Dal 73′ Lozano 6: Prova a realizzare qualche spunto, ovviamente a sinistra fa più fatica che a destra ma si procura qualche fallo, compresa l’ultima punizione)

PETAGNA 5,5: Il lavoro dentro l’area di rigore, poteva sfruttare molto meglio un paio di situazioni nell’area di rigore avversaria, nella prima non trova la porta, nella seconda non è rapido nella coordinazione. È apprezzabile lo spirito ma non è in condizione, probabilmente Spalletti l’ha schierato dal primo minuto proprio per aiutarlo a crescere sotto quest’aspetto. (Dal 46′ Osimhen 6,5: Fa il gol che rimette in vita il Napoli, determina un paio di cartellini gialli, anche il secondo di Caufriez. Deve migliorare nell’atteggiamento, non drammatizzare ogni fallo subito ma sulla partita ha inciso tanto nonostante le difficoltà della squadra)

INSIGNE 6: L’errore di Maksimenko nasce da una sua intuizione, la classica giocata alla ricerca del taglio sul secondo palo, quello che più volte ha compiuto Callejon nel corso degli anni. La sua uscita dal campo toglie al Napoli qualità e anche equilibrio. (Dal 41′ Malcuit 5: Fa fatica, commette vari errori nell’uscita palla, anche nella propria metà campo, in dieci contro undici sono errori da evitare assolutamente. Sul terzo gol salta tutto l’equilibrio di squadra e lo Spartak Mosca colpisce sul suo lato)

SPALLETTI 5: È una serata su cui riflettere, il Napoli può riscattarsi subito e anche nel girone di Europa League può ancora rimettere a posto tutto ma ci sono tante cose da conservare in questa serata. Per la prima volta il Napoli si è squagliato nelle difficoltà determinate dall’espulsione di Mario Rui, a livello mentale in altre occasioni era rimasto con la testa sul pezzo, oggi ha perso equilibrio, lo dimostra il gol del 3-1 subito in parità numerica. È discutibile la sostituzione di Insigne, avrebbe potuto fare il lavoro di Elmas con più qualità e anche sacrificio in fase difensiva, valorizzando meglio la catena di sinistra.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (37′ st Ounas), Fabian Ruiz, Zielinski (1′ st Anguissa); Politano (29′ st Lozano), Petagna (1′ st Osimhen), Insigne (41′ st Malcuit). A disposizione: Ospina, Idasiak, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Demme, Mertens. Allenatore: Spalletti

SPARTAK MOSCA (3-5-2): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov (28′ st Ignatov), Bakaev (44′ st Lomovitskiy), Umyarov, Ayrton; Ponce (47′ pt Sobolev), Promes. A disposizione: Rebrov, Selikhov, Gaponov, Yeschenko, Melinkov. Allenatore: Rui Vitoria

ARBITRO: Kruzliak (Svk)

MARCATORI: 1′ pt Elmas (N), 10′ st Promes (S), 35′ st Ignatov (S), 45′ st Promes (S), 49′ st Osimhen (N)

NOTE: Espulsi: Mario Rui (N) al 30′ pt per gioco falloso; Caufriez (S) al 37′ st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Di Lorenzo, Koulibaly, Fabian Ruiz, Manolas (N). Ponce, Litvinov, Sobolev, Ayrton, Maksimenko, Umyarov (S). Recupero: 5′ pt, 6′ st.