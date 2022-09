Il Napoli torna in campo, apre l’ottava giornata di serie A con una sfida molto ostica contro il Torino. Gli azzurri vogliono ripartire in continuità con il percorso compiuto finora, che li vede in posizione di comando sia in serie A che in Champions League.

Il Torino è un cliente ostico, l’ha spiegato Spalletti. è una squadra stressante per qualsiasi avversario. La Lazio non è andata oltre lo 0-0, l’Inter si è salvata grazie ad Handanovic in più occasioni e ha vinto 1-0 con un gol di Brozovic all’89’. Il Toro ha la capacità di spegnere le fonti di gioco degli avversari, stringe il campo, pressa alto, oscura le fonti di gioco. Il Napoli dovrà fare una grande gara per passare quest’esame, muovere velocemente il pallone, alternare la ricerca delle catene laterali con la sollecitazione di Lobotka nel ruolo di play, che sarà probabilmente seguito da Vlasic.

Spalletti teme questa sfida e in conferenza stampa ha dichiarato: “Cambierò poco rispetto alle ultime formazioni”. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim e Mario Rui formano la linea difensiva, Anguissa, Lobotka e Zielinski comporranno la mediana, in attacco Politano è in vantaggio su Lozano, Simeone su Raspadori anche se il ballottaggio è serrato con Kvaratskhelia a sinistra. Osimhen è ancora out, probabilmente tornerà in campo a Cremona per uno spezzone di gara, a centrocampo rientra Demme ma si ferma Gaetano per un’influenza.

Juric recupera Miranchuk, il Torino deve rimediare a tre assenze

Il Torino deve rimediare a tre assenze, sono out per infortunio Vojvoda, Ricci e Pellegri. Il sistema di gioco sarà il 3-4-2-1, Milinkovic Savic ha conquistato la porta del Toro. Djidji, Schuurs e Rodriguez dovrebbero comporre la difesa con Singo a destra e Lazaro a sinistra (in vantaggio nel ballottaggio con Ola Aina) nel ruolo di quinti, Linetty e Lukic formeranno la mediana con Vlasic e Miranchuk tra le linee ad appoggiare il centravanti Sanabria.

Radonjic potrebbe essere un’arma a gara in corso, aggiungendo imprevedibilità nell’azione offensiva, così come Seck e Karamoh.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ostigard, Olivera, Ndombele, Demme, Elmas, Lozano, Raspadori, Zerbin. All. Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

A cura di Ciro Troise