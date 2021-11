Il Napoli, battendo il Verona, arriverebbe a quota 34 punti, gli stessi totalizzati nell’intero girone d’andata dello scorso campionato, con sette gare d’anticipo. Un dato che rivela lo straordinario cammino compiuto finora dai ragazzi di Spalletti che domani affrontano al Maradona il Verona, la squadra più in forma della serie A. I gialloblù, da quando c’è Tudor in panchina, sarebbero terzi in classifica, hanno perso soltanto in rimonta contro il Milan battendo tre big come Roma, Lazio e Juventus. Nelle partite pareggiate contro Salernitana e Genoa, il Verona poteva portare a casa di più.

Tudor, subentrato al posto di Di Francesco, ha ripreso il lavoro di Juric variando, però, certi aspetti. Il baricentro alto, l’aggressività nei duelli individuali e nella ricerca del recupero palla è una costante ma il Verona nella scorsa stagione impressionava per la copertura del campo in fase difensiva. Tudor, invece, ha costruito una macchina da gol, basta pensare che i gialloblù hanno segnato 24 gol, uno in più del Napoli, di cui ventuno con l’ex vice di Pirlo in panchina.

Nel Verona manca Ilic, Tudor dovrebbe confermare il 3-4-2-1. In porta ci sarà Montipò, Dawidowicz, Gunter e Casale dovrebbero formare la difesa, Faraoni e Lazovic si muoveranno sugli esterni, Miguel Veloso e Tameze si muoveranno in mezzo al campo, Barak e Caprari agiranno tra le linee a supporto di Simeone, che ha segnato otto gol e senza i rigori di Immobile e Vlahovic sarebbe il capocannoniere.

Napoli-Verona riporta alla mente i ricordi più brutti della scorsa stagione. All’andata il Verona aprì la crisi del Napoli, al ritorno il pareggio al Maradona ha tolto ad Insigne e compagni la gioia della qualificazione alla Champions League a favore della Juventus.

Spalletti ritrova Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz

Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz hanno superato i rispettivi fastidi muscolari, sono pronti a scendere in campo contro il Verona. Spalletti ritrova la sua artiglieria pesante, dovrebbero essere sei i cambi rispetto all’undici di Varsavia. In porta ci sarà Ospina, la linea difensiva è praticamente quasi obbligata con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, che avrà il complesso compito di sostituire Koulibaly assente per la prima volta in questa stagione, e Mario Rui. Con Malcuit e Manolas, che torneranno dopo la sosta, le uniche alternative in difesa sono gli esterni Zanoli e Ghoulam.

A centrocampo dovrebbero agire Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski, in attacco dovrebbe toccare a Politano, Osimhen e Insigne ma c’è un dubbio nella mente di Spalletti. Mertens è un’arma a gara in corso, Ounas, invece, insidia Politano sulla zona destra dell’attacco. L’esterno algerino è brillante, in fiducia, il gol di Varsavia gli ha dato entusiasmo e ha anche ritrovato la Nazionale.

Il Maradona dovrebbe fare il record stagionale, potrebbe staccare per la prima volta la quota della trentamila presenze. Ci saranno anche 850 tifosi del Verona che si faranno sentire con il tifo organizzato forse presente a metà. Gli ultras della Curva A dovrebbero occupare il settore inferiore, nella B non ci saranno gli ultras.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disp.: Meret, Marfella, Zanoli, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Ounas, Lozano, Mertens, Petagna.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone. All. Tudor

A cura di Ciro Troise