Politano: “Dobbiamo pensare partita dopo partita. Su Lozano dico che…”

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in Mixed Zone parlando della vittoria contro i Rangers in Champions League: “Dobbiamo pensare partita dopo partita, continuando con questo atteggiamento e questa fame di vittoria. L’importante è continuare con questo spirito. La concorrenza con Lozano? Cerchiamo sempre di allenarci bene e di dare il massimo quando il mister ci chiama in causa. Chi va in campo non si sente nè un titolare, nè una riserva. Siamo tutti utili. C’è grande soddisfazione perché riusciamo a far divertire il pubblico e applicare ciò che proviamo in settimana”.