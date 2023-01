Primavera 1, Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli torna in campo dopo la vittoria di sabato scorso contro la Juventus, gli azzurrini affrontano la in trasferta la Fiorentina (calcio d’inizio alle 16, diretta testuale su IamNaples.it, televisiva su Sportitalia). La Viola è sesta in classifica in zona play-off, ha iniziato il 2023 con i successi contro la Roma, contro l’Ascoli in Coppa Italia dopo i tempi supplementari e la sconfitta in trasferta a Lecce nell’ultimo turno.

La squadra di Aquilani pratica di solito il 4-3-3. Tra i pali c’è Martinelli, portiere classe ‘2006 molto promettente, la Fiorentina crede tanto in lui, è pronta ad attenderlo, la linea difensiva sarà composta da Vigiani a destra, Favasuli a sinistra, la coppia centrale è composta da Lucchesi e Krastev. Il play è Amatucci, al suo fianco, invece, agiranno Falconi sul centro-destra e Berti sul centro-sinistra. Il napoletano Capasso (ex Avellino, Paganese e Spal), autore di quattro gol in questa stagione, agirà sul lato destro dell’attacco, sul fronte opposto lavorerà Distefano mentre il centravanti sarà Toci. Il punto di forza della Fiorentina è soprattutto la fase difensiva, soltanto il Lecce ha incassato meno gol.

Frustalupi accoglie il rientro di Hysaj, unica variante rispetto all’undici anti Juve

Frustalupi è pronto a confermare il 3-4-2-1 con dieci undicesimi della formazione che ha affrontato la partita contro la Juventus. Rientra Hysaj dopo l’influenza al posto di D’Avino. In porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e Obaretin formeranno la difesa a tre, Marchisano e Acampa agiranno a tutta fascia, Alastuey e Gioielli confermati in mediana, Iaccarino è ancora out per infortunio. Tra le linee l’intelligenza tattica di Spavone e le accelerazioni di Sahli a supporto del centravanti Rossi. Pesce, Marranzino e Giannini le principali armi a gara in corso, c’è anche il nuovo acquisto Koffi come possibile soluzione di Frustalupi a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Vigiani, Lucchesi, Krastev, Favasuli; Falconi, Amatucci, Berti; Capasso, Toci, Distefano. All. Aquilani

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin: Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Sahli, Spavone; Rossi. A disp.: Turi, D’Avino, Nosegbe, Giannini, Lettera, Boni, Marranzino, Russo, Koffi, Pesce. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise