Primavera 1, Fiorentina-Napoli 2-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli ancora una volta perde punti nei minuti finali e in superiorità numerica. È accaduto a Verona in undici contro dieci, oggi a Firenze, poi nel finale di gara si sono persi punti anche contro il Sassuolo, il Milan, estendendo il margine all’ultimo quarto d’ora più recupero c’è anche il ko di Cagliari a referto. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 5,5: Fa abbastanza bene fino all’episodio del gol del 2-1, si tuffa lentamente, può far meglio. Un peccato perchè nell’intera gara aveva ben figurato nelle uscite, tranne una sbagliata a causa anche del vento, situazione in cui Lucchesi non ne ha approfittato, e nel gioco con i piedi.

BARBA 6: Lavora discretamente in anticipo su Distefano, può far meglio in certe scelte come in occasione del gol del 2-1, il contropiede nasce da un suo tiro avventato, da una palla che si doveva gestire meglio. Ha il merito di proiettarsi talvolta in avanti, così viene fuori l’espulsione di Favasuli.

HYSAJ 6: Spesso interviene in anticipo su Toci, un cliente scomodo, talvolta rischiando anche di alzarsi molto oltre il centrocampo. In tante situazioni mette in mostra coraggio e personalità, in altre davanti alla propria area di rigore può far meglio. (Dal 77′ D’Avino 6: Non è facile subentrare per un difensore centrale, quando è chiamato in causa è efficace)

OBARETIN 6,5: Preciso, efficace, bravo nelle scelte di tempo, nelle letture, alternando la decisione giusta tra tentare l’anticipo e attendere l’avversario. Rischia nel primo tempo per un fallo di mano in area ma il braccio è abbastanza attaccato al corpo, in posizione congrua e fa bene l’arbitro a lasciar proseguire.

MARCHISANO 5,5: Può far meglio, sul primo gol deve uscire palla al piede, con il palleggio, sfoderando la qualità che ha, il coraggio e la personalità. Opta per un rinvio all’insegna della paura, il destino poi fa il resto, affonda male l’intervento su Distefano, gli consente di girarsi e trovare l’assist per Toci. (Dal 71′ Boni 5: È costretto dall’assenza di Lamine per influenza a giocare in un ruolo non suo, non entra mai realmente dentro la partita)

GIOIELLI 6: Sta nella contesa, rimedia anche un giallo forse evitabile, rispetto ad altre gare non riesce con la stessa autorevolezza a gestire i momenti anche attraverso la comunicazione con i compagni, quando la squadra s’allunga e si espone a ripartenze come quella che costa la sconfitta.

ALASTUEY 6,5: È l’unico che tenta la giocata in verticale, sia nel primo tempo, quando mette Rossi in condizione di calciare in porta, e nella ripresa, sia nell’occasione del gol che in altre situazioni. Talvolta gli sono mancate un pizzico di qualità e lucidità in più ma la prova è complessivamente buona.

ACAMPA 6: Gara complessivamente discreta soprattutto in fase di non possesso, spicca una diagonale perfetta su Nardi nella ripresa. In quella offensiva si vede poco, può fare di più.

SAHLI 7: Il migliore in campo. Dimostra il suo buon momento di forma, nel primo tempo è una spina nel fianco anche se non riesce a concretizzare, nella ripresa segna il gol del momentaneo pareggio. S’avverte la sua mancanza quando viene sostituito all’85’. (Dall’85’ Koffi s.v.: Una decina di minuti per lui, i primi in maglia azzurra. Deve far meglio ma è troppo poco il tempo a disposizione per una valutazione)

SPAVONE 6,5: Fa l’assist per il gol, è sempre un punto di riferimento per il gioco ma nelle scelte può fare ancora meglio, a volte è frettoloso come quando al 77′ non approfitta di un errore nell’impostazione della manovra di Martinelli. (Dall’85’ Russo s.v.: Non entra benissimo neanche lui ma sono pochissimi dieci minuti per dare una valutazione seria)

ROSSI 6: Fa tanto lavoro sporco, corre su tutto il fronte offensivo, lotta su ogni pallone ma può far meglio nella parte conclusiva dell’azione, che sia la scelta, l’ultimo passaggio o il tiro.

FRUSTALUPI 6: La squadra conferma di essere in crescita anche in trasferta contro la Fiorentina. Rispetto al passato, strappa più momenti dentro la gara in cui alza il baricentro, va in pressing uomo contro uomo in maniera coordinata e convinta. C’è l’altra faccia della medaglia, non è possibile subire sempre lo stesso destino. Il Napoli ha perso punti nel finale di gara contro Sassuolo, Verona, Milan, nel range dell’ultimo quarto d’ora c’è anche Cagliari dopo aver trovato il pareggio. A Verona come oggi il Napoli aveva l’uomo in più. Se le situazioni si ripetono, c’è un problema di tenuta del campo e di applicazione in queste situazioni su cui intervenire.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 24′ Toci (F), 55′ Sahli (N), 90’+4 Vitolo (F)

Fiorentina 4-3-3: Martinelli; Vigiani, Biagetti, Lucchesi, Favasuli; Nardi (dal 64′ Presta), Vitolo, Harder (dal 64′ Amatucci); Capasso (dall’83’ Baroncelli), Toci [C] (dall’83’ Sene), Distefano (dall’86’ Spaggiari). A disposizione: Tognetti, Elia, Romani, Berti, Denes, Falconi, Padilla, Ievoli, Comuzzo, Fragnelli. Allenatore: Alberto Aquilani

Napoli 3-4-2-1: Boffelli; Barba [C], Hysaj (dal 77′ D’Avino), Obaretin; Marchisano (dal 71′ Boni), Alastuey, Gioielli, Acampa; Spavone (dall’85’ Koffi), Sahli; Rossi (dall’85’ Russo). A disposizione: Turi, Giannini, Lettera, Pesce, Marranzino, Nosegbe. Allenatore: Nicolò Frustalupi

Ammoniti: 36′ Favasuli (F), 58′ Gioielli (N), 62′ Alastuey (N), 72′ Lucchesi (F)

Espulsi: 83′ Favasuli (F)

Arbitro: signor Simone Taricone della sezione di Perugia

Assistente 1: signor Ivan Catallo della sezione di Frosinone

Assistente 2: signor Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido

A cura di Ciro Troise