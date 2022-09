Primavera 1, Napoli-Roma: le probabili formazioni, Rossi verso il debutto

Dopo la sconfitta contro il Liverpool in Youth League, la Primavera del Napoli torna in campo domani alle 11 contro la Roma (diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). Gli azzurrini cercano punti in campionato, ne hanno conquistati soltanto tre in virtù del successo contro il Cesena. Non sarà facile, arriva la Roma che è a quota sette punti dopo quattro giornate ma rappresenta sempre una delle migliori realtà del campionato. Non c’è più De Rossi in panchina ma l’ex Fiorentina Guidi che ha rilasciato anche alcune dichiarazioni: “Cerchiamo di essere protagonisti, avere il dominio del gioco, è fondamentale per proiettarci nel calcio che conta. Avere la palla aumenta il livello d’autostima, quando poi giochiamo bene è più facile vincere. Il Napoli è una squadra organizzata, che gioca anche bene. Hanno idee, ha raccolto meno rispetto a quanto diceva il campo. Contro il Liverpool anche hanno fatto una buonissima prestazione, hanno perso ma potevano pareggiare. Bisogna stare con le antenne dritte e cercare di fare risultato sempre”.

La Roma dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, c’è il dubbio relativo a Faticanti e Volpato che potrebbero rimanere in prima squadra. La squadra di Mourinho gioca lunedì sera ad Empoli, ci sarebbero i tempi per consentire loro di giocare in Primavera. In porta ci sarà Baldi, Missori e Falasca saranno gli esterni bassi, Keramitsis e Chesti agiranno al centro della difesa, Pisilli e Tahirovic dovrebbero agire da interni di centrocampo, Vetkal fungerà da play (Faticanti se dovesse esserci), in attacco si muoveranno Cassano, Satriano e Cherubini (Volpato al suo posto se dovesse esserci).

Rossi verso il debutto, sette cambi rispetto al Liverpool

L’ex Milan Rossi è pronto a fare il suo debutto al centro dell’attacco della Primavera del Napoli, facendo riposare Pesce che potrebbe essere un’arma a gara in corso. Sono previsti sette cambi rispetto alla formazione che ha giocato contro il Liverpool. In porta ci sarà Boffelli, Barba, Nosegbe e Obaretin dovrebbero agire in difesa, Lamine e Acampa si muoveranno sulle corsie laterali, Iaccarino e Gioielli agiranno in mezzo al campo con Marranzino e Spavone alle spalle di Rossi.

Oltre a Pesce, Frustalupi ha anche altre risorse offensive che può utilizzare durante la gara: Russo tra le linee, lo stesso Sahli o Lorusso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Nosegbe, Obaretin; Lamine, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Marranzino, Spavone; Rossi. A disp.: Turi, D’Avino, Pontillo, Mazzone, Giannini, Lettera, Lorusso, De Pasquale, Pesce, Sahli. All. Frustalupi

ROMA (4-3-3): Baldi, Missori, Keramitsis, Chesti, Falasca; Pisilli, Vetkal, Tahirovic; Cassano, Satriano, Cherubini. All. Guidi

A cura di Ciro Troise