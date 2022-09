Napoli-Spezia, le probabili formazioni: ballottaggio Simeone-Raspadori

Il Napoli, dopo il successo contro il Liverpool, riparte affrontando lo Spezia con l’obiettivo di spezzare il tabù degli ultimi due anni, in cui i liguri hanno vinto al Maradona al termine di gare molto sfortunate per gli azzurri. Spalletti lavora sull’atteggiamento, vuole che l’entusiasmo per il 4-1 ai Reds non diventi distrazione.

Non ci sarà Osimhen, che dovrà fermarsi per circa un mese in virtù di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Salterà sicuramente le prossime tre gare contro Spezia, Glasgow Rangers e Milan, l’obiettivo è portarlo in campo contro la Cremonese il 9 ottobre ma, se il percorso di recupero dovesse dare segnali positivi, gradualmente si potrebbero anticipare i tempi contro il Torino o l’Ajax. È ballottaggio serrato tra Simeone e Raspadori per sostituirlo, con il Cholito in leggero vantaggio.

Sono previsti altri cambi: vanno verso il rientro in campo dal primo minuto Lozano e Mario Rui, scalpita Juan Jesus che finora non ha accumulato neanche un minuto, potrebbe far riposare Kim, Elmas insidia Zielinski, in questo momento è complicato escludere Anguissa e Lobotka, i punti di riferimento del Napoli.

Lo Spezia presenterà qualche novità, l’ha annunciato Gotti in conferenza stampa: “Cambieremo qualcosa, il Napoli ce lo impone”. In porta ci sarà Dragowski, Caldara, Kiwior e Nikolaou formeranno la difesa a tre, Holm e Reca i due esterni, Ampadu, Bourabia e Bastoni si muoveranno in mezzo al campo a supporto delle due punte Nzola e Gyasi.

La squadra di Gotti deve rimediare a varie assenze: Amian, Salva Ferrer, Ekdal, Daniel Maldini, Verde.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Zanoli, Kim, Ostigard, Olivera, Zielinski, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori. All. Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Ampadu, Bourabia, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi. A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Beck, Kovalenko, Ellertsson, Sher, Agudelo, Sala, Strelec, Sanca. All. Gotti

A cura di Ciro Troise