Primavera 1, Napoli-Sampdoria: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la vittoria contro la Reggina in Coppa Italia, affronta l’ultima partita dell’anno. Per il Mondiale si fermano anche le formazioni Under 19, che saranno un serbatoio per questa particolare preparazione delle prime squadre. A Cercola arriva la Sampdoria (calcio d’inizio alle 11, diretta televisiva sul canale Solocalcio di Sportitalia e testuale su IamNaples.it), una diretta concorrente per la salvezza. Il Napoli ha bisogno di far punti dopo la sconfitta di Verona, una beffa subita su un calcio di rigore evitabile arrivato quando si era in superiorità numerica.

Frustalupi, dopo il turn-over di Coppa Italia, rilancia la squadra da campionato con il consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà Boffelli, i tre di difesa saranno Barba, Hysaj e Obaretin, Lamine e Acampa agiranno sulle corsie laterali con Iaccarino e Gioielli in mezzo al campo. Spavone e Marranzino si muoveranno tra le linee, a supporto del centravanti Rossi.

Marchisano sta recuperando gradualmente la continuità d’impiego dopo il lungo infortunio, può essere un’arma a gara in corso così come Alastuey per il centrocampo e Pesce per l’attacco.

La Sampdoria senza Malagrida e Montevago in prima squadra

Se finisse oggi il campionato Primavera 1, la Sampdoria sarebbe in zona play-out con l’Inter. I blucerchiati hanno otto punti in classifica, ha vinto soltanto una partita contro il Milan alla seconda giornata.

Tufano di solito adotta il 3-5-2, in porta ci sarà Tantalocchi, i tre di difesa dovrebbero essere capitan Paoletti, Pellizzaro e Migliardi. I due esterni saranno Marocco e Porcu, Conti, Segovia e Cecchini formeranno la mediana. Ntanda e Leonardi formeranno l’attacco, Malagrida è stato convocato in prima squadra da Stankovic per Sampdoria-Lecce, Montevago è ormai stabilmente in prima squadra.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Marranzino, Spavone; Rossi. A disp.: Turi, D’Avino, Pontillo, Nosegbe, Giannini, De Pasquale, Mutanda Kasongo, Lettera, Alastuey, Boni, Sahli, Pesce. All. Frustalupi

SAMPDORIA (3-5-2): Tantalocchi; Paoletti, Pellizzaro, Migliardi; Marocco, Conti, Segovia, Cecchini, Porcu; Ntanda, Leonardi. A disp.: Scordigno, Zorzi, Bianchi, Cesari, Miettinen, Savio, Villa, Marocco, Caruana, Chilafi, Lika, Pozzato, Uberti, Polli. All. Tufano

A cura di Ciro Troise