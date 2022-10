Primavera 1, Napoli-Udinese: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la sconfitta per 3-2 in Youth League contro il Glasgow Rangers, affronta l’Udinese (calcio d’inizio alle 13, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it) in una sfida molto importante, contro una diretta concorrente per la salvezza. Il ciclo infernale di gare prima della sosta prevede tre sfide contro squadre che dovrebbero lottare fino alla fine per la permanenza nel campionato Primavera 1: Udinese e Sampdoria in casa a Cercola, Verona in trasferta, in mezzo le gare contro il Liverpool in Youth League e la Reggina in Coppa Italia.

Frustalupi gestisce le forze, rientra tra i convocati Marchisano. Bisogna stringere i denti in questo rush prima della sosta, in porta ci sarà Boffelli, i tre di difesa saranno Barba, Hysaj e Obaretin, sulle corsie laterali ci saranno Lamine e Acampa, Gioielli e Iaccarino si muoveranno in mezzo al campo, tra le linee agiranno Alastuey e Marranzino a sostegno del centravanti Rossi. L’ex Barcellona dovrebbe quindi per la prima volta far parte della formazione titolare dando un turno di riposo a Spavone. In attacco le alternative saranno Pesce e Sahli, sulla fascia sinistra Giannini può rappresentare una soluzione per dare freschezza alle sue corsie laterali.

Udinese in campo con il 3-5-2, la probabile formazione

L’Udinese occupa insieme al Cesena le ultime due posizioni, quelle che costano la retrocessione in Primavera 2. l’allenatore Jani Sturm dovrà fare a meno del talento classe ‘2006 Pafundi, assente per un problema muscolare. In porta ci sarà Di Bartolo, Coletta, Abdalla e Guessand formeranno la difesa a tre, Iob e Buta, Centis, Castagnaviz e Asante si muoveranno in mediana a supporto della coppia d’attacco formata da Semedo e Basha. L’Udinese è la squadra con il peggior attacco del campionato, ha segnato solo cinque reti.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Alastuey, Marranzino; Rossi. A disp.: Turi, Pontillo, Nosegbe, D’Avino, Boni, De Pasquale, Giannini, Marchisano, Lettera, Mutanda, Russo, Spavone, Pesce, Sahli. All. Frustalupi

UDINESE (3-5-2): Di Bartolo; Coletta, Abdalla, Guessand; Iob, Centis, Castagnaviz, Asante, Buta; Semedo, Basha. All. Sturm

