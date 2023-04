Primavera 1, Udinese-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli affronta un’altra sfida per la salvezza dopo il pareggio scialbo contro l’Atalanta. Gli azzurrini giocano contro l’Udinese che oggi è penultimo in classifica, a dodici punti di svantaggio sul Napoli. In questo momento il Napoli disputerebbe i play-out contro l’Atalanta che domani affronta in trasferta il Verona.

Gli azzurrini hanno bisogno di punti, non vincono dal successo contro il Cagliari, ad otto gare dal termine c’è bisogno di alimentare le speranze salvezza. L’Udinese non schiererà Pafundi, l’attaccante classe ‘2006 è impegnato con la prima squadra nella trasferta di Roma. La squadra di Sturm dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, Di Bartolo è il portiere, Cobetta, Abankwah e Guessand formeranno la difesa a tre, Job e Buta saranno i quinti, Castagnavixz, Zunec e Centis agiranno in mezzo al campo a supporto di Russo e Vivaldo Semedo.

Il Napoli ha bisogno d’intensificare la produzione offensiva, ha il terzultimo attacco del campionato mentre a livello difensivo cinque squadre hanno subito più reti degli azzurrini. Frustalupi proporrà il consueto 3-4-2-1, in porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e Obaretin formeranno la difesa a tre, Marchisano ed Acampa agiranno da esterni a tutta fascia, Iaccarino e Gioielli si muoveranno in mezzo al campo. Spavone e Sahli lavoreranno tra le linee a supporto del centravanti Rossi.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Di Bartolo; Cobetta, Abankwah, Guessand; Job, Castagnavixz, Zunec, Centis, Buta; Russo, Vivaldo Semedo. A disposizione: 10 Mosca, 39 Abdalla, 18 Di Lazzaro, 45 Nuredini, 8o De Crescenzo. , 80 Bassi, 79 Pejicic, 91 Lozza, 17 Andrea Pafundi (il fratello del più famoso Simone Pafundi). Allenatore: Sturm.

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli: Barba, Hysaj, Obaretin; Marchisano, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Spavone, Sahli; Rossi. A disp.: Turi, Nosegbe, D’Avino, Bonavita, Giannini, Lamine, Koffi, Russo, Pesce. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise