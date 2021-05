Primavera 2, Napoli-Salernitana 3-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli liquida la pratica Salernitana comandando la partita dall’inizio alla fine, la sblocca Pesce, raddoppia Romano e la chiude Cataldi su rigore. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Pomeriggio sereno per il portiere del Napoli che deve limitarsi solo ad un compito d’ordinaria amministrazione: uscite, rinvii e qualche tiro bloccato.

POTENZA 7: Con il 3-4-3 ha più libertà di spingere e, infatti, crea molti presupposti pericolosi, Pesce sfiora la doppietta su un suo assist

SPEDALIERI 6,5: Partita attenta, diligente, al 93′ sfiora anche il gol del 4-0.

VIRGILIO 6,5: Gioca prima da difensore centrale e poi da centrocampista, facendo bella figura. Verticalizza anche per Acampa all’89’ ma l’attaccante azzurro viene fermato da Ciabattini in uscita.

ROMANO 7,5: Assist e gol, nel 3-4-3 s’esalta avendo campo libero per agire sulla fascia sinistra.

CATALDI 7: Domina in mezzo al campo, sfiora due volte il gol, colpisce il palo nell’azione che porta al momentaneo 2-0 e poi di testa, quando solo il salvataggio sulla linea di Vignes gli toglie questa gioia.

SAMI 6,5: Buona prova, gestisce il pallone con padronanza, personalità, autorevolezza.

VERGARA 6,5: La qualità c’è sempre, inventa un numero pregevole al 46′, poi Ciabattini è attento sul primo palo e s’oppone alla sua conclusione. (Dal 75′ Marranzino 6.5: Entra bene in campo, è determinato e si rende protagonista di qualche spunto interessante)

PESCE 7: Sblocca la partita e segna il suo primo gol in Primavera giocando sotto età, serve a Romano la palla del raddoppio e avrebbe anche la palla per la doppietta personale ma Ciabattini gli dice di no. (Dal 46′ Acampa 6,5: Buona prova, serve l’assist a Vergara nell’azione in cui arriva il rigore del 3-0)

D’AGOSTINO 6,5: Si procura il rigore del 3-0, sta sempre nel vivo dell’azione e costruisce vari spunti con i suoi compagni. (Dall’81’ Di Dona s.v.: Una decina di minuti per un altro ragazzo classe ‘2004, è troppo poco per meritare una valutazione approfondita)

CASCIONE 6,5: Il Napoli comanda la partita, la superiorità è schiacciante. Al di là del valore della Salernitana, la sensazione è con il 3-4-3 la squadra attacchi molto meglio, trovando più soluzioni in ampiezza e valorizzando meglio alcuni singoli. La strada per riportare il Napoli in Primavera 1 si può ancora attaccare con personalità, va fatto prima a La Spezia e poi ai play-off.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Spedalieri, Virgilio, Sepe; Potenza (21′ st Barba), Cataldi (21′ st Guarino), Sami, Romano; Vergara (30′ st Marranzino), D’Agostino (37′ st Di Dona), Pesce (1′ st Acampa). A disp. Daniele, Provitolo, Amoah, D’Onofrio, Umile, Labriola. All. Cascione.

SALERNITANA (4-4-2): Ciabattini; Guzzo, Di Micco, Piervenanzi (46′ st De Lucia), Perrone; Dommarco (46′ st Villani), Vignes (1′ st Pezzo), Russo (18′ st De Iorio), Del Regno; Iannone, Cannavale (1′ st Palmieri). A disp. Campisi, Bruschi, Panarese. All. Procopio.

Marcatori: Pesce (N) al 4′ pt, Romano (N) al 12′ pt, Cataldi (N) su rig. al 10′ st.

Ammoniti: Di Micco (S).

A cura di Ciro Troise