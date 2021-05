Napoli, il futuro allenatore è ancora un mistero: ADL vuole Allegri, ma spunta anche la pista Conceicao

Chi guiderà il Napoli nella prossima stagione lo si conoscerà soltanto nei prossimi giorni, dopo la gara di domani contro il Verona che darà il verdetto definitivo: dentro o fuori la prossima Champions League. Un verdetto che non dovrebbe cambiare le sorti di Rino Gattuso che, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà i partenopei. De Laurentiis lavora da mesi al nome del suo successori. Nelle ultime settimane è aumentato il pressing su Massimiliano Allegri ma il tecnico toscano attende anche ciò che accadrà a Madrid, dove è volato il suo agente per parlare con il Real.

Intanto dal Portogallo avanza la candidatura di Sergio Conceicao, tecnico del Porto. Secondo quanto scrive ‘sicnoticias.pt’, l’ex centrocampista sarebbe balzato in pole per la panchina del Napoli. Cercato anche dalla Lazio, nel caso in cui Inzaghi non dovesse rinnovare, Conceicao sarebbe atteso in Italia la prossima settimana proprio per incontrare la dirigenza azzurra.

Fonte: Calciomercato.it