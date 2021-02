Primavera 2, Virtus Entella-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo il doppio successo consecutivo contro Cosenza e Crotone, cerca la prima vittoria esterna della stagione contro la Virtus Entella (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale a partire dalle 14 su IamNaples.it), quarta in classifica con dieci punti in sei partite. Il Napoli ha sette punti ma ha giocato solo quattro gare e deve recuperare le sfide contro Reggina, Pisa e Pescara.

Gli azzurrini sono alla quarta sfida consecutiva da quando è ripartito il campionato, sono arrivate due vittorie e un pareggio senza neanche un gol subito. Cascione ha la missione di dare continuità a questo percorso, dovrebbe realizzare pochi cambi rispetto al 4-0 inflitto al Crotone. In porta ci sarà Idasiak, uno dei leader di questo gruppo, in difesa si va verso la conferma di Costanzo, Guarino e D’Onofrio, sulla fascia destra è pronto Amoah, in mezzo al campo bisogna rimediare all’assenza di Virgilio, Cascione dovrebbe optare per la coppia Cataldi-Sami con Romano a sinistra. Tra le linee sono pronti Iaccarino e D’Agostino alle spalle di Ambrosino in vantaggio nel ballottaggio con Furina.

La Virtus Entella anche arriva alla sfida contro il Napoli dopo una vittoria convincente, la squadra ligure ha battuto con il risultato di 4-1 in trasferta il Frosinone. L’allenatore della Primavera della Virtus Entella è Gennaro Volpe, napoletano nativo di Pozzuoli ed ex centrocampista di Empoli, Ascoli, Prato, Mantova e proprio della Virtus Entella per cinque stagioni. Nel suo staff c’è una vecchia conoscenza del Napoli: Massimiliano Bongiorni, collaboratore tecnico di Sarri nell’annata 2015-16, la prima trascorsa dalle parti di Castel Volturno.

Bongiorni dovrebbe adottare il 4-3-1-2, in porta dovrebbe esserci Balducci, Bruno, Garbarino, Grosso e Basani dovrebbero formare la linea difensiva, Cecchini, Fall e Frateschi opereranno in mediana, Meazzi agirà da trequartista alle spalle di De Simone e Tosi.

Ecco le probabili formazioni:

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Balducci, Bruno, Garbarino, Grosso, Basani; Cecchini, Fall, Frateschi; Meazzi; De Simone, Tosi. All. Volpe

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Costanzo, Guarino, D’Onofrio; Amoah, Cataldi, Sami, Romano; Iaccarino, D’Agostino; Ambrosino. A disp.: Pinto, Potenza, Sepe, Barba, Spedalieri, Nzila, Vergara, Umile, Furina. All. Cascione