La Primavera del Napoli riparte benissimo dopo i 40 giorni di stop del campionato e conquista alla quindicesima giornata sul campo del Genoa la quinta vittoria in trasferta. Cioffi porta in vantaggio gli azzurrini, Ambrosino raddoppia al 93′, poi Nesci al 95′ accorcia le distanze ma è troppo tardi per i rossoblù. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 7: All’89’ ha deciso che il Napoli dovesse portare a casa i tre punti dicendo prima a Bornosuzov e poi a Calvani, per il contributo che ha dato nella fase delicata della partita gli concediamo anche l’uscita a vuoto che porta alla rete di Nesci del definitivo 1-2.

BARBA 7: Prestazione autorevole, cerca spesso l’anticipo con coraggio, personalità, lavora bene sulla sua catena con Marchisano, sull’uomo ha pochissime sbavature. Dopo il colpo subito nel primo tempo, poteva avere qualche incertezza in più e, invece, regge come un leone.

HYSAJ 6,5: Finchè è in campo esprime una prova da leader del reparto, coordinando la retroguardia e scegliendo bene i tempi d’intervento. Al 54′ è costretto ad uscire per un brutto scontro con Sahli che coinvolge l’osso nasale. L’auspicio è che possa recuperare la migliore condizione in breve tempo. (Dal 54′ Manè 6,5: Non era facile subentrare in una partita così intensa, con tanto lavoro da compiere a livello difensivo. Entra con la concentrazione giusta, si fa trovare pronto, interviene spesso in situazioni complesse, come quando anticipa in maniera provvidenziale tutti in area di rigore su un cross basso di Accornero dalla destra)

COSTANZO 7: Ci mette applicazione, lavora benissimo sull’uomo, alza più volte un muro invalicabile sul centro-sinistra, è preciso e tempestivo nell’uno contro uno.

MARCHISANO 6,5: Partita di grande sostanza, lavora in entrambe le fasi, è sempre dentro la partita, con intelligenza tattica, applicazione. Al 73′ ha anche la palla dello 0-2 ma purtroppo non riesce a trovare la porta.

COLI SACO 6,5: Solita prova autorevole, nella “fase di nessuno” conquista tutti i palloni e li gestisce anche abbastanza bene, spicca nel gioco aereo. (Dal 78′ Gioielli 6,5: Entra benissimo in campo, con applicazione, attenzione a tutte le situazioni di gioco, non sbaglia un intervento)

SPAVONE 6,5: Quando gioca nello stretto, tira fuori la qualità, al 56′ trova un varco per Cioffi il cui tiro viene deviato da Calvani. Nonostante il gap nella fisicità, non si tira indietro in nessun contrasto, combatte su tutti i palloni vaganti con una partita all’insegna dell’intensità.

VERGARA 7,5: Gli allenamenti in prima squadra fanno bene, sfodera una prova esaltante dove fa tutto: recupero palla, gestione del possesso palla, dribbling, qualche numero come nell’azione in cui trova solo l’esterno della rete. Ha dato alla squadra qualità e sostanza. (Dal 76′ Toccafondi 6: L’ex Empoli fa il suo esordio durante una battaglia, se la cava abbastanza bene, ha avuto due chances a livello offensivo in cui forse poteva far meglio in termini di lucidità nelle scelte)

GIANNINI 6,5: Lavora a tutta fascia, se la cava in fase difensiva e talvolta riesce anche a proporsi con i suoi buoni cross con il mancino.

CIOFFI 7: Indirizza la partita con la sua qualità, quel tiro che porta il Napoli in vantaggio, poi è dentro la sfida e, quando i palloni arrivano dalla sua parte, ci sono spesso buoni spunti. Realizza il terzo gol stagionale dopo quelli contro Milan e Roma. (Dal 76′ Ambrosino 7: Entra, gestisce palloni preziosi spalle alla porta, inventa una palla in profondità per D’Agostino che purtroppo viene fermato in fuorigioco e soprattutto al 94′, al primo pallone toccato in area di rigore, fa il gol del 2-0 che di fatto regala la vittoria al Napoli)

D’AGOSTINO 6,5: Partita di grande lavoro, s’abbassa spesso ad aiutare i centrocampisti compattando il Napoli nella prima pressione a livello difensivo. Serve l’assist per il gol di Ambrosino, peccato solo per quello scatto troppo in anticipo che gli costa il fuorigioco una decina di minuti prima, quando Ambrosino aveva intuito il suo attacco alla profondità.

FRUSTALUPI 7: Dopo quaranta giorni di stop e vari problemi, non era assolutamente facile e il Napoli, invece, per applicazione e intensità ha realizzato la sua miglior prestazione stagionale. Sceglie la coppia D’Agostino-Cioffi, butta dentro Ambrosino al momento giusto e viene ripagato da un ottimo spezzone dell’attaccante di Procida, che ha realizzato il sesto gol stagionale. Una vittoria meritata, frutto dell’ordine tattico e dell’atteggiamento mentale, che porta il Napoli a +12 sulla zona della retrocessione diretta e +6 su quella che vale il play-out, con la trasferta di Firenze ancora da recuperare e, quindi, una partita in meno rispetto a tante concorrenti.

Ecco il tabellino del match:

Genoa (3-4-1-2) : Corci; Calvani, Gjini, Marcandalli;Parodi (63′ Nesci), Palella, Sadiku (63′ Macca), Losomba; Accornero (80′ Bornosuzov); Bamba (46′ Besaggio), Sahli (63′ Likendja). A disp. Mitrovic, Velcea, Dellepiane, Cenci, Nesci, Besaggio, Macca, Ghigliotti, Bornosuzov, Vassallo, Lipani, Likendja. All. Luca Chiappino

Napoli (3-4-1-2: Idasiak; Barba, Costanzo, Hysaj (54′ Mane); Spavone, Marchisano, Saco (78′ Gioielli), Giannini; Vergara (76′ Toccafondi); Cioffi (76′ Ambrosino), D’Agostino. A disp. Turi, Gioielli, Acampa, Ambrosino, Di Dona, Mane, Pontillo, Toccafondi, Mercurio. All. Nicolò Frustalupi

Marcatori: 6′ Cioffi (N), 94′ Ambrosino (N), 95′ Nesci (G)

Ammoniti: 26′ Saco (N), 28′ Sadiku (G), 60′ Marcandalli (G), 63′ Sahli (G), 84′ Palella (G)

Arbitro: sig. Fontani Federico (Siena)

A cura di Ciro Troise