Primavera, Rocco a fine match: “La squadra ha accettato le difficoltà del match e ha fatto bene. Popovic fuori? Ha un principio di pubalgia”

L’allenatore della Primavera Dario Rocco ha parlato dopo la bella vittoria casalinga del Napoli Primavera che ha vinto con il risultato di 3 a 1. Ecco le parole del tecnico azzurro a fine match:

“E’ stata una partita non semplice, il Cosenza ha giocato con giocatori di un’età superiore, oggi c’era anche un 96 ma la squadra ha accettato le difficoltà della partita. Passaggio della difesa a 3? Ad inizio anno abbiamo lavorato in questo modo, a un certo punto della gara visto le ripartenze del Cosenza abbiamo deciso di mettere un difensore in più. Cosi era più facile scalare anche per i quinti. Popovic fuori per scelta tecnica o infortunio? Popovic non è entrato a dire il vero, ha un inizio di pubalgia e lo stiamo gestendo, non poteva giocare oltre 15 minuti ed abbiamo preferito non rischiarlo. Lui è un giocatore importante per noi, ma dobbiamo salvaguardare la salute. Gioielli ha nelle sue caratteristiche l’inserimento, è ideale per un centrocampo a 3 ed ha nelle sue corde il gol. Tre aggettivi per questa squadra? La squadra sta facendo bene, ci alleniamo sempre a 1000 ed abbiamo grande voglia di allenarci e divertirci, poi bisogna essere umili e bisogna rispettare gli avversari. Questa deve essere la strada dell’umiltà, ci possono essere momenti di difficoltà ma in questo momento stiamo andando bene. Futuro Gioielli? Bisogna pensare prima al suo bene e poi a quelli della Primavera, lui è un 2004 e non potrà giocare le ultime sei gare, vediamo cosa accadrà e poi valuteremo con la società”.

Infine sull’identità della squadra: “Ci vuole del tempo per questo, la qualità c’è e questa squadra ha ampi margini di miglioramento. Vedo del potenziale non ancora espresso, questo mi fa ben sperare e le 9 vittorie sono tutte strameritate, questo fa ben sperare per il futuro. Rammarico per la prima giornata contro il Frosinone? Sapevo che non avrei avuto un inizio facile, la sfida contro il Frosinone è stata un salto nel buio. Per questo fu una gara molto complicata”.