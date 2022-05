PRIMO PIANOLobotka a KKN: “Lo Scudetto era il nostro sogno, ci riproveremo l’anno prossimo”

Stanislav Lobotka è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della stagione che si sta per concludere e degli obiettivi raggiunti.

Queste le parole di Lobotka alla radio ufficiale del Napoli:

“Come riparte la squadra dopo la gioia per la Champions e la delusione per lo Scudetto? Lo Scudetto era il nostro sogno ma non ce l’abbiamo fatta, siamo contenti di essere arrivati in Champions League e siamo concentrati sulle prossime tre gare, vogliamo vincerle tutte. L’obiettivo è il terzo posto? Il nostro obiettivo è questo e forse il secondo, cercheremo di giocare il nostro miglior calcio e di fare il meglio.

Pronti per il Torino? Sì, siamo pronti per affrontarlo. Quanto è stato importante Spalletti? Lui è stato molto importante per me, ha creduto in me ed avere la fiducia dell’allenatore è importante. Se sono un altro calciatore? Assolutamente sì. Se ci riproveremo l’anno prossimo per lo scudetto? Nella prossima stagione ci proveremo, pensiamo a finire nel migliore dei modi questo campionato.

Se ho sentito Hamsik per la sua vittoria con il Trabzonspor? Sì l’ho sentito, sono molto contento per lui. Non ci è riuscito con il Napoli ma non perché non ci hanno provato. Per questo sono ancora più contento per lui e per il trionfo in Turchia. La Champions League è un sogno per ogni calciatore e tutti la vogliamo giocare. Un saluto ai tifosi del Napoli che ringrazio per il supporto che ci hanno dato, faremo di tutto l’anno prossimo per lo Scudetto.”