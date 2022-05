LIVE – Playoff Under 17, Atalanta-Napoli: Segui la diretta testuale su IamNaples.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Atalanta-Napoli, play-off del campionato Under 17 A e B. Gli azzurrini sono andati avanti come seconda peggior quinta dei tre gironi, difendendo il vantaggio sulla Sampdoria, quinta nel girone A, battendo la Reggina all’ultima giornata. L’Atalanta dovrà passare per i play-off perchè all’ultima giornata ha perso in casa contro il Cagliari, subendo il sorpasso dell’Inter vittoriosa a Verona al secondo posto, che vale l’ingresso ai quarti di finale. Si gioca in gara secca in trasferta a Ciserano, chi passa il turno incontra al secondo turno dei play-off la vincente di Spal-Lecce.