Raspadori a SKY: “Dispiace tanto per non aver dato una gioia ai nostri tifosi, c’è da lavorare”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo l’amichevole persa contro il Lille 4-1: “Il dispiacere è tanto perché non siamo riusciti a dare una gioia ai tifosi che sono venuti a vederci. C’è da lavorare e continuare a fare ciò che stiamo facendo in allenamento mettendoci qualità ed entusiasmo. Sicuramente ci sono stati tanti errori tecnici e ritardi quando andavamo in pressione. Abbiamo avuto poca ferocia nel recuperare palla, ma secondo me abbiamo fatto anche alcune cose giuste. Dobbiamo ripartire da questa sconfitta. L’Inter? Credo che se continuiamo ad allenarci con questa intensità, riusciremo a tornare ai nostri livelli. L’entusiasmo c’è ed è chiaro che anche partite come queste bisogna giocarle per vincere. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare le tante piccole cose che non sono andate bene. I cambi di ruolo? Sono un’opportunità per sperimentare qualcosa di diverso. Sono giovane e c’è sempre da imparare. Credo pienamente nel lavoro fatto anche se devo migliorare in alcuni meccanismi. Il ruolo di mezz’ala lo posso ricoprire perché quando sto più verso il centro del campo sono sempre a mio agio”.