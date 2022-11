Repubblica – Napoli, Di Lorenzo rinnoverà a breve: il terzino vuole chiudere in azzurro

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, rinnoverà presto il suo contratto con gli azzurri: “Giovanni Di Lorenzo, ha avuto pure la soddisfazione di segnare in Nazionale. È un terzino di spinta e già aveva esultato con l’Italia. Contro l’Albania ha collezionato la terza gemma con tantodi esultanza particolare: la famiglia si allarga, la moglie Clarissa è di nuovo in dolce attesa. La coppia ha già una bambina che ovviamente si chiama Azzurra. Di Lorenzo ha coronato così un momento davvero importante della sua carriera: è il capitano e protagonista di un Napoli da applausi sia in campionato che in Champions. Presto prolungherà ancora il suo contratto: l’idea è chiudere la carriera al Maradona. È diventato un vero e proprio simbolo di un gruppo che vuole scrivere la storia”.