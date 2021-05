Repubblica – Napoli, piccolo spiraglio di permanenza per Gattuso: la situazione

Sembra ormai più che definito il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Al termine della stagione molto probabilmente le loro strade si divideranno. Il litigio di febbraio non è mai stato dimenticato, e l’allenatore azzurro si è sentito tradito dal patron azzurro. Ragion per cui, il tecnico calabrese, con ogni probabilità non resterà sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione. Resta però allo stesso tempo anche un piccolo spiraglio per la sua permanenza, determinato dai risultati ottenuti in questa stagione (17 punti in più rispetto a l’anno precedente, conditi da un ritorno in Champions vincendo contro il Verona domenica) e l’ottimo rapporto instaurato con i giocatori. La decisione spetterà a ADL. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica.