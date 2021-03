Repubblica – Napoli, ritorno di Sarri a una condizione: concesso il via libera a due cessioni

A fine stagione ,a prescindere dai risultati ottenuti, le strade di Gattuso e del patron azzurro si divideranno. ADL continua a sondare il terreno per il suo successore sulla panchina azzurra. In cima alla lista dei desideri rimangono Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, che in questo momento sembrano essere in vantaggio su Fonseca.

L’ex allenatore di Napoli e Juve può far ritorno nella piazza partenopea a una sola condizione: che rimanga Cristiano Giuntoli. E’ stato proprio il ds azzurro a portare l’allenatore toscano a Napoli ,dopo la fuga di Benitez a Madrid, e i due pare siano rimasti in contatto per discutere sul futuro degli azzurri. Per quanto riguarda il mercato, c’è stato l’ok per le cessioni di Fabìan e Koulibaly ma a non meno di 65 e 40 milioni. Lo riporta Antonio Corbo, editorialista per la Repubblica.