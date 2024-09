Al momento è fuori squadra ma Osimhen non può rifiutarsi di giocare e in ogni situazione il Napoli potrà chiedergli di scendere in campo. In caso contrario – come riporta Repubblica – il club potrebbe rivolgersi al Collegio arbitrale e si potrebbero intraprendere vie legali. Finora solo una possibilità visto che il giocatore al momento non ha dichiarato nulla. Per il Napoli e soprattutto per Conte Victor è fuori rosa.