Repubblica – Ultimo treno per Ghoulam: l’algerino spera di tornare ai suoi livelli

Superato l’ennesimo grave infortunio, stavolta al legamento crociato del ginocchio sinistro, Faouzi Ghoulam si appresta a tornare protagonista con la maglia del Napoli. Lo sperano tutti, in primis Luciano Spalletti: “Il terzo ritorno assomiglia ad una speranza, forse l’ultima, di rivedere Faouzi Ghoulam ai suoi livelli − scrive oggi la Repubblica −. L’esterno azzurro ha superato il terzo infortunio grave in quattro anni, la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Contro la Fiorentina ha fatto capolino in panchina. Spalletti lo doserà per evitare altri problemi, ma uno come lui serve come il pane considerando l’emergenza nel reparto dei terzini.

Malcuit, che finora ha deluso, si è fermato per un problema muscolare, quindi Zanoli, Juan Jesus e soprattutto Ghoulam rappresentano l’alternativa alla coppia titolare, composta da Di Lorenzo e Mario Rui. Il franco-algerino spera di poter dimostrare ancora di essere un giocatore di alto livello: nel 2017 era uno dei migliori esterni mancini d’Europa, poi la sfortuna si è accanita contro di lui. L’obiettivo è tornare affidabile“.