Gattuso: “I tre motivi per venire al Napoli? Amare ciò che si fa, significa fare ciò che da bambini era un gioco e guadagnare anche tanto, siamo dei privilegiati, dico sempre che dobbiamo baciare a terra per la fortuna che abbiamo avuto. Chiedo ai miei giocatori di non accontentarsi mai, tanti anni fa potevi giocare se eri bravo tecnicamente e magari un po’ lavativo sotto il profilo fisico, oggi no, a loro chiedo grandissimo impegno, posso anche accettare qualche sciocchezza, mancanza durante qualche serata, poi bisogna lavorare, avere rispetto dei compagni, di chi lavora, bisogna avere grande senso d’appartenenza. Cosa c’è da scherzare in questo momento? Ho la consapevolezza che questa squadra può fare molto di più, non ho bisogno di fare il sorrisino da ebete, di far vedere che sono allegro. ‘Nchianare, ‘nchianare mi piace, poi quando avremo la gamba più frizzantina ci divertiremo”

Gattuso: “Elmas è un giocatore irruento, ha poco vissuto, può diventare un grandissimo centrocampista, ha caratteristiche ben precise, l’ho provato vertice basso in allenamento ma non mantiene bene la posizione. Sono corse diverse, ci sono più cambi di direzione rispetto al modo in cui può giocava Carlo, abbiamo meno campo da coprire e le corse sono diverse. Dobbiamo giocare col portiere, ti da la superiorità numerica, non è più come 15 anni fa, abbiamo provato a farlo, contro l’Inter abbiamo regalato un calcio d’angolo in certi casi. Nel palleggio il problema è ampio, dei centrali, del vertice basso, dei terzini, si può perdere qualche pallone, si può rischiare, l’importante è fare i movimenti giusti, basta uno che sbaglia e l’altra squadra organizzata ti viene a prendere. Possiamo sicuramente migliorare. C’è un confronto quotidiano con il presidente e il direttore sportivo, si sta ore e ore per guardare i giocatori, ciò che stiamo cercando, per me possiamo fare delle buone cose”

Gattuso: “Ci ho pensato a giocare da provinciale ma per me non abbiamo le caratteristiche, la mentalità e la fisicità per farlo, quando si propone qualcosa alla squadra bisogna essere sicuri, ti puoi abbassare di 10 metri ma devi andare a far male, se non hai la giusta gamba e la mentalità non ci riesci. Con il presidente mi confronto tutti i giorni, c’è grande stima, ci facciamo domande a vicenda. Ghoulam nei primi giorni si è allenato molto bene, si è fermato per un problema a livello fisico, sta lavorando con i preparatori atletici”

Gattuso: “La qualità dell’Inter ci ha messo in difficoltà, con il Parma abbiamo sofferto le ripartenze, bisogna essere bravi a non dargli profondità, la Lazio sviluppa palleggiando con Correa che porta palla e Immobile che attacca bene la profondità. Se fosse un gruppo morto, direi che siamo in grande difficoltà, il segreto è muovere la classifica, trovare entusiasmo con i risultati, è una squadra con dei valori. Bisogna farli stare tranquilli, chiedergli qualcosa in più. Non voglio parlare di Demme oggi, non è ancora un nostro giocatore, da quattro-cinque anni è capitano del Lipsia, capolista in Bundesliga. Mertens arriverà martedì sera a Napoli, sta facendo delle cure con lo specialista della Nazionale. Testa e gambe vanno di pari passo, poi le qualità tecniche faranno la differenza. Fabian Ruiz è un giocatore molto forte, di grande prospettiva, a me piace lavorare con le coppie, oggi si gioca con tre centrocampisti, ne abbiamo quattro di ruolo più Gaetano che si sta abituando da vertice basso. Fabian Ruiz preferisce giocare da mezzala, stiamo facendo di necessità virtù, al momento a tratti contro l’Inter ha fatto delle buone cose, stiamo cercando di avere la doppia scelta in tutti i ruoli. I ragazzi della Primavera ti fanno andare più forte ma s’abbassa la qualità, con la rosa al completo, invece, si può creare più competitività anche in allenamento. Lozano è un giocatore molto forte, ha fatto 42-43 gol in due anni, si deve riempire, deve scattare continuamente, non riesce a dare continuità, quando avrà una gamba più brillante. Di Lorenzo centrale? Al di là della scivolata che ci può stare, ho visto un grande Di Lorenzo, ha combattuto con un centravanti di grande fisicità. Callejon? Il Napoli di Sarri era una macchina perfetta, sembrava giocasse alla playstation, in quel modo tanti giocatori si sono esaltati, Josè sta giocando nel suo ruolo e può fare ancora meglio.”

Gattuso: “Non regalo niente a nessuno, c’è grande entusiasmo, sento parlare delle multe, tante volte vengono scritte cose non corrette. La Lazio non è solo Immobile, è una squadra di grande velocità, tecnica, hanno giocatori di qualità, sarà più o meno la stessa partita affrontata contro l’Inter, dobbiamo limitare i loro pregi e giocare sui loro difetti. Comincio a vedere la squadra con entusiasmo, come tiene il campo, bisogna continuare a lavorare con entusiasmo e voglia, sto cominciando a vedere ciò che gli chiedo. Koulibaly ha lavorato tre giorni molto bene, in questo momento non ci possiamo permettere un’altra ricaduta, c’è ancora un po’ di edema. Non me la sento di mettere i giocatori in campo e poi avere il rischio che possa fermarsi per due-tre mesi, da lunedì vediamo se riusciamo a metterlo in condizione di giocare quando sarà al 100% andando più veloci”

Gattuso: “Dobbiamo dare continuità alla prestazione fatta contro l’Inter ma non fare gli stessi errori, tenere bene il campo, far bene nel palleggio. Se vediamo la partita contro il Parma e quella contro l’Inter, sembrano due squadre diverse, il Napoli ora comincia a palleggiare bene, a star bene fisicamente. La Lazio prima era in difficoltà, ci servono due-tre risultati utili buoni consecutivi. Meret ha commesso un errore ma anche altri li hanno commessi, vediamo domani scelgo chi deve giocare in porta o in difesa. Non riesco a capire perchè con Ancelotti ci poteva essere alternanza e ora no, volete il titolo, vi fissate su chi deve giocare titolare, anche Karnezis è un ottimo portiere del Napoli. Parlerò di Demme quando sarà ufficiale. Meret è il titolare, è stato due giorni senza allenarsi, non è cambiato nulla

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Gennaro Gattuso alla vigilia di Lazio-Napoli, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di serie A in programma sabato 18 gennaio alle ore 18.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise