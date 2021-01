RILEGGI IL LIVE – Juventus-Napoli 0-1 (89′ Koulibaly), gli azzurri si portano ad un punto dai bianconeri: campionato riaperto!

90′ +3 FINISCE QUIIIII! Il Napoli espugna per la prima volta l’Allianz Stadium e si porta ad un solo punto dalla Juventus!

90′ Tre minuti di recupero.

89′ GOOOOOOOL NAPOLI!!!!!!!!!! Sul corner per gli azzurri Koulibaly stacca perfettamente ed insacca in rete. NAPOLI IN VANTAGGIO!!!

89′ Pallone pericolooso di Insigne che costringe Buffon a buttare la palla in corner.

88′ Le squadre hanno paura di rischiare ed entrambe non vogliono sbilanciarsi.

83′ Tiro dalla distanza di Zielinski, la palla termina centrale e Buffon respinge senza problemi.

80′ Milik prova il tiro dai venticinque metri e la palla termina nettamente alta.

79′ Terzo e ultimo cambio anche nel Napoli: esce Allan ed entra Marko Rog.

72′ Solito cross di Insigne per Callejon che prova il tiro e Buffon si supera con un grande intervento.

70′ Terzo e ultimo cambio nella Juve: esce Douglas Costa ed entra Mandzukic.

68′ Prova il tiro Insigne, ma la palla è centrale e Buffon blocca senza problemi.

66′ Secondo cambio nel Napoli: entra Zielinski ed esce Hamsik.

62′ Juventus in evidente difficoltà, i bianconeri non riescono a impostare il gioco.

60′ Primo cambio nel Napoli: esce Mertens ed entra Milik

57′ Grande giocata di Douglas Costa che salta Hysaj e mette al centro, è bravo Allan a ripiegare.

54′ Tiro al volo di Callejon su assist di Hamsik, ma la conclusione termina alta.

53′ Occasione pericolosa da Cuadrado che viene murato dalla difesa, il Napoli parte in contropiede e Benatia ferma una pericolosa ripartenza.

52′ Napoli ancora pericoloso con Hamsik: bella palla di Insigne per Hamsik che colpisce l’esterno della rete da posizione angolata.

51′ Forte pressing del Napoli e continuano le difficoltà per la Juventus.

46′ Subito secondo cambio: esce uno spento Dybala ed entra Cuadrado.

SECONDO TEMPO

45′ +2 Il primo tempo termina a reti bianche.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Monologo azzurro di possesso palla, la Juventus si difende e prova a partire in contropiede.

37′ Gol annullato ad Insigne per fuorigioco. Il numero 24 azzurro aveva sfruttato un grande lancio di Jorginho.

32′ Prova la conclusione dalla distanza Allan, ma la palla termina alta.

30′ Scintille in campo tra Khedira e Insigne.

28′ Grande pressing del Napoli con la Juventus che fatica ad uscire dall’area difensiva.

27′ Prova il tiro a giro Insigne, ma la palla è nettamente fuori.

26′ Ammonito Pjanic per un fallo su Hamsik a centrocampo.

24′ Clamorosa occasione per Hamsik: grande palla di Mario Rui per lo slovacca che da posizione angolata davanti a Buffon tira a lato.

20′ Cross di Mario Rui che quasi sorprende Buffon. Il portiere in difficoltà spazza in calcio d’angolo.

19′ Lichtsteiner perde palla nel fraseggio difensivo, la palla arriva a Mertens che prova dalla distanza. Il tiro è debole e viene bloccato da Buffon.

16′ Punizione di Pjanic deviata dalla barriera e la palla termina sul palo. Sul calcio d’angolo successivo Higuain ci prova in girata e Callejon spazza in corner.

15′ Ammonito Raul Albiol per un intervento su Higuain.

13′ Colpo di testa di Howedes su calcio d’angolo e la palla termina alta sulla traversa.

11′ Cambio nella Juventus: esce Chiellini ed entra Lichtsteiner. Allegri sposta Howedes al centro e lo svizzero giocherà sulla destra.

10′ Punizione a giro di Mario Rui, la palla non scende e termina di poco alta.

9′ Ammoniti Asamoah e Benatia nella stessa azione con quest’ultimo che ferma in una possibile azione pericolosa Mertens.

5′ Gioco fermo con problemi muscolari per Chiellini.

2′ Subito occasione per Insigne che svirgola non sfruttando un bell’assist di Hamsik.

1′ Inizia la sfida, parte Juventus-Napoli!

PRIMO TEMPO

Il Napoli scenderà in campo con la classica tenuta azzurra. Entusiasmo nel settore ospiti con una sciarpata azzurra nell’insidiosa trasferta bianconera.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Howedes, Chiellini, Benatia, Asamoah; Matuidi, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Higuain. Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Alex Sandro, Barzagli, Mandzukic, Rugani, Lichtsteiner, Bentacur, Bernardeschi. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. Panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Milic, Chiriches, Machach, Zielinski, Rog, Ounas, Diawara, Tonelli, Milik. All. Sarri

CLICCA QUI per conoscere la probabile formazione azzurra.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la trentaquattresima giornata di campionato tra Juventus e Napoli. Questo verrà sicuramente ricordato come il match più importante di questo campionato dove gli azzurri hanno la possibilità di riaprire il campionato e portarsi con una vittoria a -1 dai campioni d’Italia in carica. Tanti tifosi sono accorsi a Torino per incitare la squadra (CLICCA QUI per i video).