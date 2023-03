Termina la conferenza di Luciano Spalletti

Spalletti: “Mi sembra che Zielinski abbia giocato a questi livelli anche in campionato. Ha resistenza, tecnica, gol, sta mettendo mano in maniera pesante al suo carattere, a volte se sei troppo buono e bravo in questo mondo non sempre hai dei vantaggi. Ogni tanto bisogna farsi venire la vena sul collo, Kvaratskhelia sabato scorso quando ha calciato aveva la vena sul collo. Quando è arrivato, non ce l’aveva così spiccata la vena sul collo. Rigore Zielinski? L’hanno deciso i ragazzi, nel nostro spogliatoio c’è democrazia. Se i calciatori decidono di fare diversamente rispetto alle indicazioni, sono più tranquillo. Ad ogni allenamento si fermano a calciare i rigori e c’è stato un miglioramento in tal senso. Zielinski ha preso il rigore, gli dava fastidio ciò che era successo in quelli precedenti, è corretto così, bello vedere che collaborino tra di loro e s’aiutino per mettere a posto le cose individualmente, si tratta di essere una squadra”

Spalletti: “Con il pubblico sugli spalti la partita è più bella, quando vengono esclusi i tifosi molti di loro sono non colpevoli. La squadra è più forte quando sente il sostegno dei tifosi, ho temuto quando c’è stato il divieto di trasferta, i calciatori hanno bisogno dell’orecchio pieno della curva, a volte è più importante quello che un mio urlo, un mio consiglio. Loro sono capaci d’indirizzare la partita su livelli che la mia posizione non consente. Speriamo non accada più nulla”

Spalletti: “Si cerca di essere un po’ organizzati come squadra e lasciare che la qualità individuale dia quelle soluzioni che sono la scorciatoia per far male all’avversario. Gli azzurri vogliono far vedere sempre la loro qualità, serietà e professionalità, costruendo quelle giornate che lasciano il segno. Hanno capito bene a cosa siamo di fronte, ce l’hanno bella chiara la loro volontà nell’andare a prendere il comportamento momento dopo momento. Di Lorenzo è incredibile come persona e calciatore, va sempre avanti in ogni allenamento, sembra che la notte pensi come migliorare e a ciò che deve far vedere alla squadra da capitano. Elmas o Simeone dal primo minuto? Dopo c’è una sosta, quindi la possibilità di valutare bene il recupero, non subiscono il fatto d’arrugginirsi per la partita precedente. Uno come Elmas meriterebbe di giocare qualche gara da titolare, anche quelli che ho messo dopo hanno fatto una partita come lui. Qualche cosa si cambia ma per il momento non fatemi dire nulla”

Spalletti: “Ndombele ha forza, motore, tecnica, è un ragazzo molto dolce, ha guizzi di velocità, quando ho visto Milan-Tottenham ho capito che poteva starci lì. Mi garba, Raspadori non recupera e, infatti, non va neanche in Nazionale”

Spalletti: “Può succedere che c’è qualche titolare differente rispetto alla partita precedente. Ci si prepara una partita alla volta, le alternanze sono in base alla forma dei singoli. Non ho il timore di sbagliare in maniera profonda, qualsiasi cosa scelgo lo faccio bene, da un punto di vista fisico e mentale. Scelgo in base alla partita, alla fatica mentale per l’attesa della grande sfida. Ti trovi a giocarla in condizioni di svantaggio mentale, ti costa ancora di più. Torino? Il calcio italiano esprime una fotografia, penso al portiere del Torino che ti mette in difficoltà, ti manda una pallata costringendo a fare questo rientro anche con gli attaccanti. Queste cose fanno parte di un calcio moderno, hanno questa soluzione fisica con attaccanti di velocità e tecnica. Ho allenato Karamoh all’Inter, ha guizzi che conosco bene, ci sono sempre cose da prendere. L’ampiezza rimane sempre lì, la lunghezza del campo si può accorciare con l’atteggiamento della linea difensiva, a loro non frega nulla di accorciarlo, anzi se potessero lo allungherebbero ancora. Diventa difficile poi ritrovare il campo, le misure”

Spalletti: “Ogni momento può essere diverso, si prova ad essere sempre migliori di quello che siamo stati. Se penso alla disponibilità, all’impegno della squadra vorrei vivere in eterno, se penso a quello che è successo l’altra sera in città vorrei non partecipare a questo tipo di situazioni, è una cosa che mi disturba ma purtroppo di rimbalzo ne facciamo parte perchè è il nostro mondo. La cosa fondamentale è quanto sei stato amato”

Spalletti: “Ho grande rispetto per il Torino, è un avversario molto complicato, asfissiante. In fase di non possesso ti costringono spesso a riportare palla al portiere, a cercare il duello attraverso la fisicità. Sono sempre disposti a farti sentire il fiato sul collo, sarà una partita difficile. Stanno facendo un grande campionato, con Juric qualche volta ho discusso ma c’è sempre stata grande stima. Si vede che pensa tanto al lavoro da fare con la squadra”

Spalletti: “Il tempo che passa mi crea sempre lo stesso problema: andare a creare qualcosa che mi dia soddisfazione, pienezza al tempo che trascorre. Verremo giudicati per la serietà, l’umiltà con cui abbiamo affrontati le cose. Ho quest’esigenza, mi devo affrettare, di tempo non ne ho molto, so che devo dare valore a tutto ciò che mi passa davanti. Per il Napoli sono disposto a tutto per completarlo. L’anno irripetibile? Per me sarà sempre quello successivo, poi quello dopo. Si può andare avanti all’infinito, il meglio è sempre quello che vuoi andare a prendere. Non ci si deve fermare mai a scavare ancora più in profondità”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Torino-Napoli, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise