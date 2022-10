Spalletti: “La mia idea è giocare a calcio, essere squadra quando si va ad affrontare qualsiasi avversario, a volte non ce la facciamo per la bravura degli altri. Diamo il nostro meglio se giochiamo palla a terra, quando si perde palla bisogna riaggredire l’avversario subito, altrimenti si creano distanze che poi dopo è più difficile coprire, bisogna aggredire anche per togliere il tempo delle giocate. È quello che insegnano a Coverciano, tentano di farlo tutti gli allenatori. Finchè ci sarà questa volontà e disponibilità, continueremo a fare grandi prestazioni. Riposo per i difensori centrali? Non do indicazioni sulla formazione, preferisco dirla prima alla squadra”

Spalletti: “Nel calcio moderno non esiste la partita da turn-over e da non turn-over, riguarderà un certo numero di calciatori ogni partita. Ndombele per esempio ha giocato due tempi in una settimana, è come se avesse fatto una partita. Tranne qualcuno che ha doti straordinarie, se si riescono a cambiare quei due-tre calciatori per partita è meglio per tutti. Kvara? Abbiamo già messo in atto la prevenzione, siccome diventato partite difficili c’è bisogno di chi ha più qualità, troveremo una difesa un po’ chiusa”

Spalletti: “Non ci sorprendiamo per il modo di lavorare corretto, respirare un’aria pulita negli allenamenti, per la disponibilità e la volontà del gruppo. Ci sono cose che abbiamo ben chiare, vanno riproposte, sappiamo che è il momento positivo e ci rende felici ma si continua a lavorare in maniera seria perchè gli imprevisti ci sono, dobbiamo essere attenti a prevenirli. Saremo pronti alle difficoltà, nel pacchetto di essere grandi calciatori ci sono anche queste varianti. Nessuno sorpreso, euforico o dispiaciuto perchè ha giocato un po’ di meno, basta vedere l’allenamento a ritmi altissimi di oggi. Zielinski ha ripreso, è a disposizione, Kvaratskhelia ha fatto molto bene, c’erano tutti stamane, Osimhen ha fatto un lavoro aggiuntivo ma poi la partitina l’abbiamo fatto 12 contro 12 perchè abbiamo due giocatori in più”

Spalletti: “Domani troveremo un ambiente bellissimo, Cremona è una città che vive il calcio in maniera corretta, stanno vivendo la serie A in maniera totalmente positiva. Conosco bene Fabio Pecchia, cosa può dare alla squadra, ancora meglio Massimiliano Alvini, quando lui allenava nei Dilettanti c’era la tribuna piena di altri allenatori. Lo incontrerò volentieri domani, non ci facciamo ingannare da quella faccia da bravo ragazzo qual è, è furbissimo e sveglissimo. Sono io quello fortunato ad allenare nella sua stessa categoria, chi è stato nel calcio amatoriale può arrivare ovunque perchè è interessato a tutto. Troveremo una squadra chiusa che ci darà meno campo, poi ho visto anche che a Lecce sono andati forte sul pressing. Bisognerà essere quelli che ieri e oggi ho visto all’allenamento, così avremo buone probabilità di vincere”

Spalletti: “Non c’è euforia nello spogliatoio, c’è grande consapevolezza, tutti si stanno impegnando al massimo per avere un comportamento corretto, non vedo eccessiva euforia neanche tra i tifosi napoletani ma la consapevolezza che stiamo facendo cose importanti. Tutti sanno che è un gioco dove bisogna avere lucidità, il campionato è ancora lungo. Stiamo facendo un buon calcio, quello che riesce a trovare la soluzione da solo in campo è che si pensa che si possa dipendere da quel calciatore lì, poi c’è quello meno visibile di campione nel muoversi continuamente, sacrificarsi il compagno, gestire bene l pallone. Si lavora per questo, non c’è quello invincibile che porta tutti alla salvezza, il nostro Napoli assomiglia ad un gruppo che riesce a far tanti gol con l’addizione”

Spalletti: “Per Osimhen sono valutazioni che si fanno dopo esami clinici, l’analisi della condizione e si mette un po’ tutto insieme, non bisogna rischiare nulla, abbiamo già visto cos’è successo. Abbiamo perso un giocatore importante, che ci poteva dare grandi alternative, abbiamo deciso di dargli ancora un turno perchè non è ancora al massimo della condizione, per portarlo avremmo dovuto fare un allenamento ridotto e anche domani a Cremona, stando in panchina non si sarebbe allenato. Quello che stiamo e stanno facendo è mantenere le promesse che ci stiamo dicendo dall’inizio dell’anno: allenarsi bene, fare le cose giuste, rendere felici i nostri tifosi, è come se la felicità fosse quella del bambino napoletano. Dobbiamo fare di tutto per renderla più vera possibile, abbiamo questo dovere”

